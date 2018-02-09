FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 482

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
я реалом тока интересуюсь. Наблюдать за чемпионатом буду, там и посмотрим.

а там на реалах битва!

 
Yuriy Zaytsev:

а там на реалах битва!

Знаю. Потому и говорю, посмотрим мол на результаты.

Кстати, счас по еврику одно из 2-х или приехали или 1330

 
Renat Akhtyamov:

Знаю. Потому и говорю, посмотрим мол на результаты.

Кстати, счас по еврику одно из 2-х или приехали или 1330

сформировали бай сигнал

возьмут ТР 1.1286 через загон вниз...

 
Renat Akhtyamov:

Знаю. Потому и говорю, посмотрим мол на результаты.

Кстати, счас по еврику одно из 2-х или приехали или 1330


1.1350


Так зачем смотреть на результаты! Может лучше самому формировать их.

 
Lesorub:

сформировали бай сигнал

возьмут ТР через загон вниз...

нехилый будет загончик, евры касаемо .... 

Для фунта 300 пунктов - на раз-два. Евра давно так не лётала.

1,107 для начала...

 

У меня индикатор говорит что еурусд продавать надо


 
Renat Akhtyamov:
Рубь можно продать до 50-ти, кто хочет...

Сильно его решил загнать, но пока до 56,5 минимум... а там смотреть снова вверх и так до конца августа, сентября.

 
Sergey Novokhatskiy:

Сильно его решил загнать, но пока до 56,5 минимум... а там смотреть снова вверх и так до конца августа, сентября.

до 83 конца...

 
Sergey Novokhatskiy:

Сильно его решил загнать, но пока до 56,5 минимум... а там смотреть снова вверх и так до конца августа, сентября.

Сорри, действительно сильно. Попутал 0 и 8
 
Renat Akhtyamov:

.....................

Кстати, счас по еврику одно из 2-х или приехали или 1330

К двум кроссам в среднесроке,покупаю чиф в краткосрок-разворотных камней достаточно.

Евра тоже просится продаться,но хрен знает,что у неё на уме,пробьёт ещё 13-ю и кто её будет останавливать. Лесоруб?

1...475476477478479480481482483484485486487488489...878
Новый комментарий