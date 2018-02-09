FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 482
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я реалом тока интересуюсь. Наблюдать за чемпионатом буду, там и посмотрим.
а там на реалах битва!
а там на реалах битва!
Знаю. Потому и говорю, посмотрим мол на результаты.
Кстати, счас по еврику одно из 2-х или приехали или 1330
Знаю. Потому и говорю, посмотрим мол на результаты.
Кстати, счас по еврику одно из 2-х или приехали или 1330
сформировали бай сигнал
возьмут ТР 1.1286 через загон вниз...
Знаю. Потому и говорю, посмотрим мол на результаты.
Кстати, счас по еврику одно из 2-х или приехали или 1330
1.1350
Так зачем смотреть на результаты! Может лучше самому формировать их.
сформировали бай сигнал
возьмут ТР через загон вниз...
нехилый будет загончик, евры касаемо ....
Для фунта 300 пунктов - на раз-два. Евра давно так не лётала.
1,107 для начала...
У меня индикатор говорит что еурусд продавать надо
Рубь можно продать до 50-ти, кто хочет...
Сильно его решил загнать, но пока до 56,5 минимум... а там смотреть снова вверх и так до конца августа, сентября.
Сильно его решил загнать, но пока до 56,5 минимум... а там смотреть снова вверх и так до конца августа, сентября.
до 83 конца...
Сильно его решил загнать, но пока до 56,5 минимум... а там смотреть снова вверх и так до конца августа, сентября.
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Кстати, счас по еврику одно из 2-х или приехали или 1330
К двум кроссам в среднесроке,покупаю чиф в краткосрок-разворотных камней достаточно.
Евра тоже просится продаться,но хрен знает,что у неё на уме,пробьёт ещё 13-ю и кто её будет останавливать. Лесоруб?