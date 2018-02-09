FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 557
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У вашего брокера своп луня не поменялся?
Очень интересно
Какой был и какой стал?
У меня пока не поменялся
Ну и ДЦ в личку можно, если не секрет?
Я начал новую партию эту закончил. Как и говорил уровень 1.2872 тяжкий, хоть поздно пул ордеров закрыл скрипка глюканула на пике и сбой Ст1 и Ст2 перезагруз но цены уже не те в итоге вместо 26 000 запланированных взял только 6 000 с копейками. Всем удачных профитов!
Первые и вторые закрытия. Ждём прорыва... .
Приветик! Рустам )
Для вставки картинок есть специальная кнопочка.
По евро/юсд есть прогноз, а не случившийся факт?
Спасибо!
Тума, не маскируйся.
Рустам торгует фунтикаЕва пойдет вверх, не парься)
цель есть вверху?
На дневке еврость хорошо смотрится.Как бы это не послужило признаком рояли.
Спасибо!
Покажи картинку?
Какую картинку, смеешься чтоли?
1.3 пока. Дальше скорректирую цель, если будут на то причины
Тума, не маскируйся.
Рустам торгует фунтика
Закрыл третью партию ордеров ждать не стал... . Завтра разгоню депо. Всем профитов, а кто с профитами приятных снов... .
Хорошо, продолжай нести словесный ...это...ну ты понял )
Спасибо!
Теханализ чтоли хочешь?
Дык я уже не ребенок и давно в эти сказки не верю)))
закрыл остатки Чифа:
Евра...