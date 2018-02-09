FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 557

Новый комментарий
 
sterva:

У вашего брокера своп луня не поменялся?

Очень интересно

Какой был и какой стал?

У меня пока не поменялся

Ну и ДЦ в личку можно, если не секрет?

 

 Я начал новую партию эту закончил. Как и говорил уровень 1.2872 тяжкий, хоть поздно пул ордеров закрыл скрипка глюканула на пике и сбой Ст1 и Ст2 перезагруз но цены уже не те в итоге вместо 26 000 запланированных взял только 6 000 с копейками. Всем удачных профитов!

 
Новая партия началась
Файлы:
2017-08-30_183817.png  25 kb
2017-08-30_184415.png  35 kb
 

Первые и вторые закрытия. Ждём прорыва... .

Файлы:
2017-08-30_185759.png  31 kb
2017-08-30_190001.png  30 kb
 
Зульфия Ахтямова:

Приветик! Рустам )

Для вставки картинок есть специальная кнопочка.

По евро/юсд есть прогноз, а не случившийся факт?

Спасибо!

Тума, не маскируйся.

Рустам торгует фунтика

Ева пойдет вверх, не парься)
 
Зульфия Ахтямова:

цель есть вверху?

На дневке еврость хорошо смотрится.Как бы это не послужило признаком рояли.

Спасибо!

Покажи картинку?

Какую картинку, смеешься чтоли?

1.3 пока. Дальше скорректирую цель, если будут на то причины

 
Renat Akhtyamov:

Тума, не маскируйся.

Рустам торгует фунтика


Закрыл третью партию ордеров ждать не стал... . Завтра разгоню депо. Всем профитов, а кто с профитами приятных снов... .

Файлы:
2017-08-30_204136.png  18 kb
 
Зульфия Ахтямова:

Хорошо, продолжай нести словесный ...это...ну ты понял )

Спасибо!

Теханализ чтоли хочешь?

Дык я уже не ребенок и давно в эти сказки не верю)))

 

закрыл остатки Чифа:        



 

    Евра...



1...550551552553554555556557558559560561562563564...878
Новый комментарий