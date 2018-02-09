FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 532
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Евра 1.1897 ТР, оттуда в селл
Чиф ее ждет, откуда показал, бай
я так думаю...
Лунь 1.2649 можно крыть (отскочит), там смотреть...
Лимит 1.2743
Евра 1.1897 ТР, оттуда в селл
Чиф ее ждет, откуда показал, бай
я так думаю...
Я нет. Но цель 110,8 (вторник-среда)
вот вы говорите про Оанду. но там только позиции трейдеров. а есть еще такие участники рынка как институционалы, банки там всякие. говорят их позиции можно посмотреть в отчетах сот. где эти отчеты можно посмотреть?
вот вы говорите про Оанду. но там только позиции трейдеров. а есть еще такие участники рынка как институционалы, банки там всякие. говорят их позиции можно посмотреть в отчетах сот. где эти отчеты можно посмотреть?
Поиск по фруму попробуйте.
Очень много на эту тему писали
Поиск по фруму попробуйте.
Очень много на эту тему писали
и что, есть что-то стоящее?)
на ваш взгляд.
По еньке торгуешь?
Я нет. Но цель 110,8 (вторник-среда)
Еня - тварь:
Еня - тварь:
Праздник у них сегодня. В который раз пишу уже об этом, что на праздник - довн, потом обратно.
Один раз за два года тока не сошлось....
Еня - тварь:
Весь июль пугали интервенцией, народ понятно продавал, ну а она понятно крепнет, и цена прёт против набранного.
Судя по технике, упёрлись в поддержку, есть шанс на отскок, но он мизерный, цель пока вижу 105