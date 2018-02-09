FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 532

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Евра 1.1897 ТР, оттуда в селл

Чиф ее ждет, откуда показал, бай

я так думаю...


 

Лунь 1.2649 можно крыть (отскочит), там смотреть...

Лимит 1.2743

 
Lesorub:

Евра 1.1897 ТР, оттуда в селл

Чиф ее ждет, откуда показал, бай

я так думаю... 

По еньке торгуешь?

Я нет. Но цель 110,8 (вторник-среда)

 

вот вы говорите про Оанду. но там только позиции трейдеров. а есть еще такие участники рынка как институционалы, банки там всякие. говорят их позиции можно посмотреть в отчетах сот. где эти отчеты можно посмотреть?

 
igrok333:

вот вы говорите про Оанду. но там только позиции трейдеров. а есть еще такие участники рынка как институционалы, банки там всякие. говорят их позиции можно посмотреть в отчетах сот. где эти отчеты можно посмотреть?

Поиск по фруму попробуйте.

Очень много на эту тему писали

 
Статья была на эту тему , Соколов вроде писал , дай бог памяти...
 
Renat Akhtyamov:

Поиск по фруму попробуйте.

Очень много на эту тему писали


и что, есть что-то стоящее?)

на ваш взгляд.

 
Renat Akhtyamov:
По еньке торгуешь?

Я нет. Но цель 110,8 (вторник-среда)

Еня - тварь:


 
Lesorub:

Еня - тварь:

Праздник у них сегодня. В который раз пишу уже об этом, что на праздник - довн, потом обратно.

Один раз за два года тока не сошлось....

 
Lesorub:

Еня - тварь:

Весь июль пугали интервенцией, народ понятно продавал, ну а она понятно крепнет, и цена прёт против набранного.

Судя по технике, упёрлись в поддержку, есть шанс на отскок, но он мизерный, цель пока вижу 105

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