FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 693

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Vadens:

Не,у меня не получится. Уменьшаются периоды между ордерами,увеличивать надо лотность,а интрадейный импульс выходит на передний план-его прогнозить надо точно,а я такой технологии не вижу,а когда без стопа,то снесёт счёт без проблем.

Это надо тактику менять,а нохота-старый я и ленивый.

ок

видимо не въехал ты в мои посты седня

да оно и понятно

я то уже год тока в этом направлении

как Брексит тюкнул свечку ниже пола, вот тогда и началось... ибо выстоял я её и взял байку с самых низов. это первой победой стало.

 
Renat Akhtyamov:

ок

видимо не въехал ты в мои посты седня

да оно и понятно

я то уже год тока в этом направлении


Тебе видней. Ладно,пока...среда продуктивный день,посмотрим.

 
Vadens:

Тебе видней. Ладно,пока...среда продуктивный день,посмотрим.

ага

пока!

[Удален]  

Вопрос к Модераторам: В Маркете запрещено публиковать продукты, даже если прямо или косвенно подразумевается прибыль, почему такие аватарки допустимы ? ведь при сигнале эта "ава" и будет "светиться" ...

https://www.mql5.com/ru/users/yurchenko

 
Vladimir Zubov:

Вопрос к Модераторам: В Маркете запрещено публиковать продукты, даже если прямо или косвенно подразумевается прибыль, почему такие аватарки допустимы ? ведь при сигнале эта "ава" и будет "светиться" ...

https://www.mql5.com/ru/users/yurchenko

А как по мне, то вполне нормально.

А если ава будет такая, то это не повод обещать убыток)

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

А как по мне, то вполне нормально.

А если ава будет такая, то это не повод обещать убыток)


Да ))) Но вопрос остаётся открытым.

[Удален]  

UP

Где Модератор Владимир - борец за справедливость

[Удален]  

Нехочу плодить 100500 тем, но ... в фейсбук портация не идет:

Скрин ниже, вин10х64 ие11 делалось под хром х64


 
Vladimir Zubov:

Нехочу плодить 100500 тем, но ... в фейсбук портация не идет:

Скрин ниже, вин10х64 ие11 делалось под хром х64

Всё идёт, просто нужно повторно нажать большую правую кнопку.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Всё идёт, просто нужно повторно нажать большую правую кнопку.


Я не полный идиот, нажимал много раз

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