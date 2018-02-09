FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 693
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Не,у меня не получится. Уменьшаются периоды между ордерами,увеличивать надо лотность,а интрадейный импульс выходит на передний план-его прогнозить надо точно,а я такой технологии не вижу,а когда без стопа,то снесёт счёт без проблем.
Это надо тактику менять,а нохота-старый я и ленивый.
ок
видимо не въехал ты в мои посты седня
да оно и понятно
я то уже год тока в этом направлении
как Брексит тюкнул свечку ниже пола, вот тогда и началось... ибо выстоял я её и взял байку с самых низов. это первой победой стало.
ок
видимо не въехал ты в мои посты седня
да оно и понятно
я то уже год тока в этом направлении
Тебе видней. Ладно,пока...среда продуктивный день,посмотрим.
Тебе видней. Ладно,пока...среда продуктивный день,посмотрим.
ага
пока!
Вопрос к Модераторам: В Маркете запрещено публиковать продукты, даже если прямо или косвенно подразумевается прибыль, почему такие аватарки допустимы ? ведь при сигнале эта "ава" и будет "светиться" ...
https://www.mql5.com/ru/users/yurchenko
Вопрос к Модераторам: В Маркете запрещено публиковать продукты, даже если прямо или косвенно подразумевается прибыль, почему такие аватарки допустимы ? ведь при сигнале эта "ава" и будет "светиться" ...
https://www.mql5.com/ru/users/yurchenko
А как по мне, то вполне нормально.
А если ава будет такая, то это не повод обещать убыток)
А как по мне, то вполне нормально.
А если ава будет такая, то это не повод обещать убыток)
Да ))) Но вопрос остаётся открытым.
UP
Где Модератор Владимир - борец за справедливость ?
Нехочу плодить 100500 тем, но ... в фейсбук портация не идет:
Скрин ниже, вин10х64 ие11 делалось под хром х64
Нехочу плодить 100500 тем, но ... в фейсбук портация не идет:
Скрин ниже, вин10х64 ие11 делалось под хром х64
Всё идёт, просто нужно повторно нажать большую правую кнопку.
Всё идёт, просто нужно повторно нажать большую правую кнопку.
Я не полный идиот, нажимал много раз