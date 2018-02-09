FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 512

Новый комментарий
 
sterva:

Да почти у каждого брокера что-то подобное.

Ну или обобщенные копирования сделок либо биржевых часов.

Ладно, отвечу.

Потому что это Лондон.

 
Renat Akhtyamov:

Ладно, отвечу.

Потому что это Лондон.


 Кратко, лаконично, понятно и не секретно.)

Спасибо.

 
Renat Akhtyamov:

Ладно, отвечу.

Потому что это Лондон.



 
Lesorub:



Перехай 1,1714 ?

Ох напишут в газетках, если выбьет...

 
Renat Akhtyamov:


Вот смотрю, седня заберут 1.1703 или повесят в долги?

 
Lesorub:

Вот смотрю, седня заберут 1.1703 или повесят в долги?

Дописал. Тож репу чешу

Если народ со своими толстыми байками до сих пор там висит, не пробьють, сто пудов

 
Renat Akhtyamov:
Дописал. Тож репу чешу

Я ничего не чешу...

Смотрю цель от палок.

 

Лунь:


 
Renat Akhtyamov:



Я к чему спрашивала. У некоторых по евре почти сравнялось, а по моему люббимому луню уже толпа мишек набежала. (уловка?)

 

Привет! 

Пора начать купить USDCAD.

Вниз пойдет - еще раз купить буду.

1...505506507508509510511512513514515516517518519...878
Новый комментарий