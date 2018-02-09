FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 512
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Да почти у каждого брокера что-то подобное.
Ну или обобщенные копирования сделок либо биржевых часов.
Ладно, отвечу.
Потому что это Лондон.
Ладно, отвечу.
Потому что это Лондон.
Кратко, лаконично, понятно и не секретно.)
Спасибо.
Ладно, отвечу.
Потому что это Лондон.
Перехай 1,1714 ?
Ох напишут в газетках, если выбьет...
Вот смотрю, седня заберут 1.1703 или повесят в долги?
Вот смотрю, седня заберут 1.1703 или повесят в долги?
Дописал. Тож репу чешу
Если народ со своими толстыми байками до сих пор там висит, не пробьють, сто пудов
Дописал. Тож репу чешу
Я ничего не чешу...
Смотрю цель от палок.
Лунь:
Я к чему спрашивала. У некоторых по евре почти сравнялось, а по моему люббимому луню уже толпа мишек набежала. (уловка?)
Привет!
Пора начать купить USDCAD.
Вниз пойдет - еще раз купить буду.