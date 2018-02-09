FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 113
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Стервозина )
Ты купила Евро хоть? )
Соглашусь пока с тобой,что ход вверх будет не высок.1,0750/80
Спасибо!
Уже закрыла. Тупой вход получился.
Еще подожду.) А так, до конца недели, евру вверх, фунт вниз.
Ну значит скоро паттерн иссякнет...)))?
сто лет торговали - не иссякнул, еще столько же проторгуют
если третья мировая не начнется...
подождем...
эт где хоть?
да сплошь и рядом
и всё-таки - какой ответ на мой вопрос?
подождем...
Ну значит скоро паттерн иссякнет...)))?
дело в том, что этот паттерн не простой и именно в нем сидит отличие форы от биржевого рынка
руки сохнут по программированию, хочу индюка написать, побаловаться
Фунт продали?
не смотрю его пока...
дело в том, что этот паттерн не простой и именно в нем сидит отличие форы от биржевого рынка
руки сохнут по программированию, хочу индюка написать, побаловаться
я он готовый уже есть правда код закрытый бесплатный
да сплошь и рядом
и всё-таки - какой ответ на мой вопрос?
лучше не сочинишь...
http://www.forexdengi.com/threads/79971-rabota-po-paternu-relsi