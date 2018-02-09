FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 113

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tuma_news:
Стервозина )

Ты купила  Евро хоть? )

Соглашусь пока  с тобой,что ход вверх будет не высок.1,0750/80

Спасибо!

Уже закрыла. Тупой вход получился.

Еще подожду.) А так, до конца недели, евру вверх, фунт вниз.

 
Movlat Baghiyev:
Ну значит скоро паттерн иссякнет...)))?

сто лет торговали - не иссякнул, еще столько же проторгуют

если третья мировая не начнется...

 

подождем...


 
Lesorub:
эт где хоть?

да сплошь и рядом

и всё-таки - какой ответ на мой вопрос?

 
Lesorub:

подождем...


Фунт продали?
 
Movlat Baghiyev:
Ну значит скоро паттерн иссякнет...)))?

дело в том, что этот паттерн не простой и именно в нем сидит отличие форы от биржевого рынка

руки сохнут по программированию, хочу индюка написать, побаловаться

 
sterva:
Фунт продали?

не смотрю его пока...


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

дело в том, что этот паттерн не простой и именно в нем сидит отличие форы от биржевого рынка

руки сохнут по программированию, хочу индюка написать, побаловаться

я он готовый  уже есть правда код закрытый бесплатный 
 
Movlat Baghiyev:
я он готовый  уже есть правда код закрытый бесплатный 
не пользуюсь чужими идеями, своя есть
 
Renat Akhtyamov:

да сплошь и рядом

и всё-таки - какой ответ на мой вопрос?

лучше не сочинишь...

http://www.forexdengi.com/threads/79971-rabota-po-paternu-relsi

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