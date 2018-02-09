FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 569

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Mickey Moose:

вы можете открыть любую картинку которая Вам нравится и без меня.

и как вы себе представляете "обосновать"?

торгую на свои деньги по своей ТС и отвечать за Ваш счет не собираюсь.


Всёёё понятно. Удачной дороги до 1.18)

 
sterva:

В смысле дорого?

Просили мин.1350.)

на дневках 1405 - 1424 долг висит...

 
tuma_news:

Приветик! господа !

Прогноз есть по евро/юсд ?

Спасибо!

она щас и нах никому не нужна  

Sell limit 1.2069

Buy limit 1.1730

остальное пальцем в небо...

ну, если хочешь драйва, то 1.1849 и 1.1979 двусторонний аукцион   


 
tuma_news:

Полагаю, эта неделя будет с тенденцией вверх.

Диапазон траха 1,1979 -1,2070

В пятницу,возможно, дадут старт  на погружение.

Спасибо!


Тума, посмотри четверговую ленту.) 

 
tuma_news:

Полагаю, эта неделя будет с тенденцией вверх.

Диапазон траха 1,1979 -1,2070

В пятницу,возможно, дадут старт  на погружение.

Спасибо!

ты что гадаешь то постоянно?

поставь лимит, где сказал, и жди профита

вот сигнал (халявный):

                                EURUSD:

                           Sell limit 1.2069

                               ТР 1.1848

                                

 

бакс - соплемет...

(должок, однако)

канадец:



 

Мда, Лунь 268 п. против позы ... 

Кульминация?

(сформировали ТР 1.2020 от этого сигнала,  с текущих на 170 п. ниже)

 

Привет, ребята! Поделитесь, где в основном актуальные и достоверные новости читаете или смотрите. Поделитесь, пожалуйста) Спасибо!

 

здесь смотрю...

https://www.teletrade.ru/analytics/economical_calendar

ТелеТрeйд Групп | Аналитика рынков | Экономический календарь
ТелеТрeйд Групп | Аналитика рынков | Экономический календарь
  • www.teletrade.ru
Экономический календарь Форекс - это обзор важных событий и новостей Forex онлайн в удобном формате для трейдеров. Пожалуй, лучший календарь экономических новостей и событий.
 

Ни фигасе,лунь! 

Я думал кросс начнёт разворачиваться,десять ордеров всосал. На половину шпильки отскочил,может разворотная,впрочем,на современном рынке фундамент почти не работает.


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