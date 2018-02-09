FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 569
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и как вы себе представляете "обосновать"?
торгую на свои деньги по своей ТС и отвечать за Ваш счет не собираюсь.
Всёёё понятно. Удачной дороги до 1.18)
В смысле дорого?
Просили мин.1350.)
на дневках 1405 - 1424 долг висит...
Приветик! господа !
Прогноз есть по евро/юсд ?
Спасибо!
она щас и нах никому не нужна
Sell limit 1.2069
Buy limit 1.1730
остальное пальцем в небо...
ну, если хочешь драйва, то 1.1849 и 1.1979 двусторонний аукцион
Полагаю, эта неделя будет с тенденцией вверх.
Диапазон траха 1,1979 -1,2070
В пятницу,возможно, дадут старт на погружение.
Спасибо!
Тума, посмотри четверговую ленту.)
Полагаю, эта неделя будет с тенденцией вверх.
Диапазон траха 1,1979 -1,2070
В пятницу,возможно, дадут старт на погружение.
Спасибо!
ты что гадаешь то постоянно?
поставь лимит, где сказал, и жди профита
вот сигнал (халявный):
EURUSD:
Sell limit 1.2069
ТР 1.1848
бакс - соплемет...
(должок, однако)
канадец:
Мда, Лунь 268 п. против позы ...
Кульминация?
(сформировали ТР 1.2020 от этого сигнала, с текущих на 170 п. ниже)
Привет, ребята! Поделитесь, где в основном актуальные и достоверные новости читаете или смотрите. Поделитесь, пожалуйста) Спасибо!
здесь смотрю...
https://www.teletrade.ru/analytics/economical_calendar
Ни фигасе,лунь!
Я думал кросс начнёт разворачиваться,десять ордеров всосал. На половину шпильки отскочил,может разворотная,впрочем,на современном рынке фундамент почти не работает.