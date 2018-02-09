FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 103

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tuma_news:

Мовлат)

Про какой уровень?

На рисунке были 1,02 с копейками ,1,09 с копейками и 1,16 с копейками 
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Вот по фунту https://www.mql5.com/en/charts/6540491/gbpusd-h4-templer-holdings-management
Chart GBPUSD, H4, 2017.02.06 21:00 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
Chart GBPUSD, H4, 2017.02.06 21:00 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: GBPUSD. Periodicity: H4. Broker: Templer Holdings Management ,Ltd.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Demo. Date: 2017.02.06 21:00 UTC.
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https://www.mql5.com/en/charts/6540512/usdcad-h4-templer-holdings-management
Chart USDCAD, H4, 2017.02.06 21:07 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
Chart USDCAD, H4, 2017.02.06 21:07 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: USDCAD. Periodicity: H4. Broker: Templer Holdings Management ,Ltd.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Demo. Date: 2017.02.06 21:07 UTC.
 
Movlat Baghiyev:

 
NZDUSD  -  Переворачиваемся ,или есть ещё порох вверх ???
 
Server Muradasilov:
NZDUSD  -  Переворачиваемся ,или есть ещё порох вверх ???

0.7371 возможен микрозабросик или загон до 0.7400 - 0.7411...



 
Lesorub:

0.7371 возможен микрозабросик или загон до 0.7400 - 0.7411...



Спасибо 

 

Картинка по 4 часовому.

Волна пока что коррекционная вниз. Цена подошла к трендовой и круглый уровень тут же. Момент истины 50/50. Место действий "кукла".

Спрос на евро нулевой. 

...

поясню по паттерну №9393.

Означает, что тренд вверх, а волна коррекционная. Последняя цифра в паттерне 3, значит цена может отскочить от уровня фибо 76,4 . А может и не отскочить)), но обычно отскакивает.

 

 

по Ере остался долг с Н1:


 
Lesorub:

по Ере остался долг с Н1:


Поясните пож. на какую отметку обратить внимание. Не вник пока в ваш сленг).
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