FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 103
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Мовлат)
Про какой уровень?
NZDUSD - Переворачиваемся ,или есть ещё порох вверх ???
0.7371 возможен микрозабросик или загон до 0.7400 - 0.7411...
0.7371 возможен микрозабросик или загон до 0.7400 - 0.7411...
Спасибо
Картинка по 4 часовому.
Волна пока что коррекционная вниз. Цена подошла к трендовой и круглый уровень тут же. Момент истины 50/50. Место действий "кукла".
Спрос на евро нулевой.
...
поясню по паттерну №9393.
Означает, что тренд вверх, а волна коррекционная. Последняя цифра в паттерне 3, значит цена может отскочить от уровня фибо 76,4 . А может и не отскочить)), но обычно отскакивает.
по Ере остался долг с Н1:
по Ере остался долг с Н1: