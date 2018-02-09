FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 551
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
разве что отскок поймать, когда уровень поддержки сформируется, не раньше
пустые слова одни, воздухотряс
ты хоть обоснуй ...
пустые слова одни, воздухотряс
ты хоть обоснуй ...
падать будет. своп по лонгам в плюсе
я конечно понимаю что это удар по нервам, т.к. у тебя баек завались...сам смотри вобщем.
падать будет. своп по лонгам в плюсе
я конечно понимаю что это удар по нервам, т.к. у тебя баек завались...сам смотри вобщем.
другого ответа я и не ждал
ладно, рассуждайте здесь пока ни о чем, погнал я по делам...
GBPUSD
Sell limit 1.3030
ТР 1.2773
основание: селл палки от 25.08 с Н1
Байки по евре никто не спешит фиксить. Пробую на евре откат взять. Без него и вверх никак и вниз)))).
Стоп под корешок.
На оанде число продавцов только увеличивается._
Там всё по делу)
И прогноз правильный.
У меня все прогнозы сбываются.
Евро/юсд всё ещё покупают.
Спасибо.
??? Тогда вообще ничего непонятно.
другого ответа я и не ждал
ладно, рассуждайте здесь пока ни о чем, погнал я по делам...
ну если и по золоту мартини раскатываешь, значит денег дофига.
Говорю же - сам смотри...
??? Тогда вообще ничего непонятно.
Да он не видит.
Правильно ты пишешь - продают.
А чифа покупают....
Ренат)
Что продают? продают евро/юсд ?
А я говорю, что пока не продают евро/юсд. Но фактически крупные игроки не продают))) И цена движется вверх.
Увидел ) На Оанде - да, народ в продажах.
Ренат)
Что продают? продают евро/юсд ?
А я говорю, что пока не продают евро/юсд.
Увидел ) На Оанде - да, народ в продажах.
Но фактически крупные игроки пока не продают)))
О том и разговор )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))