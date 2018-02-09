FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 551

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Renat Akhtyamov:
разве что отскок поймать, когда уровень поддержки сформируется, не раньше

пустые слова одни, воздухотряс

ты хоть обоснуй ...

 
Lesorub:

пустые слова одни, воздухотряс

ты хоть обоснуй ...

падать будет. своп по лонгам в плюсе

я конечно понимаю что это удар по нервам, т.к. у тебя баек завались...

сам смотри вобщем.
 
Renat Akhtyamov:

падать будет. своп по лонгам в плюсе

я конечно понимаю что это удар по нервам, т.к. у тебя баек завались...

сам смотри вобщем.

другого ответа я и не ждал

ладно, рассуждайте здесь пока ни о чем, погнал я по делам...


 

                    GBPUSD

              Sell limit 1.3030

                  ТР 1.2773

основание: селл палки от 25.08 с Н1

 

Байки по евре никто не спешит фиксить. Пробую на евре откат взять. Без него и вверх никак и вниз)))).

Стоп под корешок.

На оанде число продавцов только увеличивается._

 
tuma_news:

Там всё по делу)

И прогноз правильный.

У меня все прогнозы сбываются.

Евро/юсд всё ещё покупают.

Спасибо.


??? Тогда вообще ничего непонятно.

 
Lesorub:

другого ответа я и не ждал

ладно, рассуждайте здесь пока ни о чем, погнал я по делам...

ну если и по золоту мартини раскатываешь, значит денег дофига.

Говорю же - сам смотри...

 
sterva:

??? Тогда вообще ничего непонятно.

Да он не видит.

Правильно ты пишешь - продают.

А чифа покупают....

 
tuma_news:

Ренат)

Что продают? продают евро/юсд ?

А я говорю, что  пока не продают евро/юсд. Но фактически крупные игроки  не продают))) И цена движется вверх.

Увидел )  На Оанде - да, народ  в продажах.

Где крупных смотришь?
 
tuma_news:

Ренат)

Что продают? продают евро/юсд ?

А я говорю, что  пока не продают евро/юсд.

Увидел )  На Оанде - да, народ  в продажах.

Но фактически крупные игроки  пока не продают)))


О том и разговор )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


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