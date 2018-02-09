FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 270

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Евро 1,072?
 
Vadens:

Традиционно,при наличии терпения,на 8491 надо захлопнуться,но как я,то выскочил бы на 8572.....на удивление брокеру.


Пока даже не смотрю график. 

Б/у, посмотрю 27го.

Чем чаще смотрю, тем раньше закрываю.)

 
Renat Akhtyamov:
Евро 1,072?


А как же еще разок вверх 1.0828 хотя  бы?

Или думаете спеклись?

 
sterva:


А как же еще разок вверх 1.0828 хотя  бы?

Или думаете спеклись?

не могут пробить 082. Посмотрим, всё возможно
 
Renat Akhtyamov:
не могут пробить 082. Посмотрим, всё возможно


Про выше не говорю. Там для меня забор. 

С 1.0856 вчера вышло, что надо покупать.))

 
Sergey Lazarenko:

Золото, как всегда грубо "порвало" Коррекционный откат

https://charts.mql5.com/14/460/xauusd-m-h3-roboforex-cy-ltd.png


Золото еще раз по тренду на Север дало возможность открыться



 
даешь шпилю на 1.0872 !!!
 
Ещё раз рекомендую присмотреться к паре EURCHF
 
Sergey Novokhatskiy:
Ещё раз рекомендую присмотреться к паре EURCHF

купил

 
achtopridumat:

купил

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