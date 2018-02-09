FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 270
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Традиционно,при наличии терпения,на 8491 надо захлопнуться,но как я,то выскочил бы на 8572.....на удивление брокеру.
Пока даже не смотрю график.
Б/у, посмотрю 27го.
Чем чаще смотрю, тем раньше закрываю.)
Евро 1,072?
А как же еще разок вверх 1.0828 хотя бы?
Или думаете спеклись?
А как же еще разок вверх 1.0828 хотя бы?
Или думаете спеклись?
не могут пробить 082. Посмотрим, всё возможно
Про выше не говорю. Там для меня забор.
С 1.0856 вчера вышло, что надо покупать.))
Золото, как всегда грубо "порвало" Коррекционный откат
https://charts.mql5.com/14/460/xauusd-m-h3-roboforex-cy-ltd.png
Золото еще раз по тренду на Север дало возможность открыться
Ещё раз рекомендую присмотреться к паре EURCHF
купил
купил