Свойства ордеров

Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций OrderGet...() и HistoryOrderGet...().

Для функций OrderGetInteger() и HistoryOrderGetInteger()

ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор Описание Тип ORDER_TICKET Тикет ордера. Уникальное число, которое присваивается каждому ордеру long ORDER_TIME_SETUP Время постановки ордера datetime ORDER_TYPE Тип ордера ENUM_ORDER_TYPE ORDER_STATE Статус ордера ENUM_ORDER_STATE ORDER_TIME_EXPIRATION Время истечения ордера datetime ORDER_TIME_DONE Время исполнения или снятия ордера datetime ORDER_TIME_SETUP_MSC Время установки ордера на исполнение в миллисекундах с 01.01.1970 long ORDER_TIME_DONE_MSC Время исполнения/снятия ордера в миллисекундах с 01.01.1970 long ORDER_TYPE_FILLING Тип исполнения по остатку ENUM_ORDER_TYPE_FILLING ORDER_TYPE_TIME Время жизни ордера ENUM_ORDER_TYPE_TIME ORDER_MAGIC Идентификатор эксперта выставившего ордер (предназначен для того, чтобы каждый эксперт выставлял свой собственный уникальный номер) long ORDER_REASON Причина или источник выставления ордера ENUM_ORDER_REASON ORDER_POSITION_ID Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию. Идентификатор этой позиции и устанавливается исполненному ордеру в этот момент. long ORDER_POSITION_BY_ID Идентификатор встречной позиции для ордеров типа ORDER_TYPE_CLOSE_BY. long

Для функций OrderGetDouble() и HistoryOrderGetDouble()

ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE

Идентификатор Описание Тип ORDER_VOLUME_INITIAL Первоначальный объем при постановке ордера double ORDER_VOLUME_CURRENT Невыполненный объем double ORDER_PRICE_OPEN Цена, указанная в ордере double ORDER_SL Уровень Stop Loss double ORDER_TP Уровень Take Profit double ORDER_PRICE_CURRENT Текущая цена по символу ордера double ORDER_PRICE_STOPLIMIT Цена постановки Limit ордера при срабатывании StopLimit ордера double

Для функций OrderGetString() и HistoryOrderGetString()

ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING

Идентификатор Описание Тип ORDER_SYMBOL Символ, по которому выставлен ордер string ORDER_COMMENT Комментарий string ORDER_EXTERNAL_ID Идентификатор ордера во внешней торговой системе (на бирже) string

При отправке торгового запроса функцией OrderSend() для некоторых операций необходимо указать тип ордера. Тип ордера указывается в поле type специальной структуры MqlTradeRequest, и может принимать значения из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

ENUM_ORDER_TYPE

Идентификатор Описание ORDER_TYPE_BUY Рыночный ордер на покупку ORDER_TYPE_SELL Рыночный ордер на продажу ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Отложенный ордер Buy Limit ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Отложенный ордер Sell Limit ORDER_TYPE_BUY_STOP Отложенный ордер Buy Stop ORDER_TYPE_SELL_STOP Отложенный ордер Sell Stop ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT По достижении цены ордера выставляется отложенный ордер Buy Limit по цене StopLimit ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT По достижении цены ордера выставляется отложенный ордер Sell Limit по цене StopLimit ORDER_TYPE_CLOSE_BY Ордер на закрытие позиции встречной позицией

Каждый ордер имеет статус, описывающий его состояние. Для получения информации используйте функцию OrderGetInteger() или HistoryOrderGetInteger() с модификатором ORDER_STATE. Допустимые значения хранятся в перечислении ENUM_ORDER_STATE.

ENUM_ORDER_STATE

Идентификатор Описание ORDER_STATE_STARTED Ордер проверен на корректность, но еще не принят брокером ORDER_STATE_PLACED Ордер принят ORDER_STATE_CANCELED Ордер снят клиентом ORDER_STATE_PARTIAL Ордер выполнен частично ORDER_STATE_FILLED Ордер выполнен полностью ORDER_STATE_REJECTED Ордер отклонен ORDER_STATE_EXPIRED Ордер снят по истечении срока его действия ORDER_STATE_REQUEST_ADD Ордер в состоянии регистрации (выставление в торговую систему) ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY Ордер в состоянии модификации (изменение его параметров) ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL Ордер в состоянии удаления (удаление из торговой системы)

При отправке торгового запроса на исполнение в действующий момент времени (time in force) нужно указать цену и требуемый объем покупки/продажи. При этом необходимо учитывать, что на финансовых рынках нет гарантии того, что в данный момент времени по данному финансовому инструменту доступен весь запрашиваемый объем по желаемой цене. Поэтому проведение торговых операций в реальном времени регулируется с помощью режимов исполнения по цене и объему. Режимы, или по-другому политики исполнения, определяют правила для случаев, когда изменилась цена или запрашиваемый объем нельзя выполнить полностью в текущий момент времени.

Режим исполнения по цене – его можно получить из свойства символа SYMBOL_TRADE_EXEMODE, которое содержит комбинацию флагов из перечисления ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

Режим исполнения Описание Значение в ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION Режим исполнения (Request Execution) Исполнение рыночного ордера по цене, предварительно полученной от брокера. Перед отправкой рыночного ордера у брокера запрашиваются цены его исполнения. После их получения выполнение ордера по данной цене можно либо подтвердить, либо отклонить. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Немедленное исполнение (Instant Execution) Немедленное исполнение рыночного ордера по указанной цене. При отправке торгового запроса на исполнение платформа автоматически подставляет в ордер текущие цены. Если брокер принимает цену, то ордер будет исполнен.

Если брокер не принимает запрошенную цену, то происходит так называемое "реквотирование" (Requote) — брокер возвращает цены, по которым может быть исполнен данный ордер. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Исполнение по рынку (Market Execution) Решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Биржевое исполнение (Exchange Execution) Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Политика заполнения объема – указывается в свойстве ордера ORDER_TYPE_FILLING и может содержать только значения из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_FILLING

Политика исполнения Описание Значение в ENUM_ORDER_TYPE_FILLING Все/Ничего (Fill or Kill) Ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке. Возможность использования FOK-ордеров определяется на торговом сервере. ORDER_FILLING_FOK Все/Частично (Immediate or Cancel) Трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен. Возможность использования IOC-ордеров определяется на торговом сервере. ORDER_FILLING_IOC Пассивная (Book or Cancel) BoC-ордер предполагает, что ордер может быть только выставлен в стакан цен и не может быть немедленно исполнен. Если ордер может быть исполнен немедленно при выставлении, то он снимается. Фактически, политика BOC гарантирует, что цена выставленного ордера будет хуже текущего рынка. BoC-ордеры используются для реализации пассивной торговли, чтобы ордер гарантированно не был исполнен сразу при выставлении и не повлиял на текущую ликвидность. Поддерживается только для лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT). ORDER_FILLING_BOC Вернуть (Return) В случае частичного исполнения ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать. Return-ордеры не разрешены в режиме исполнения Market Execution (исполнение ордеров по рынку — SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET). ORDER_FILLING_RETURN

При отправке торгового запроса функцией OrderSend() нужную политику исполнения по объему можно задать в поле type_filling в специальной структуре MqlTradeRequest, допустимы значения из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. Для получения значения этого свойства в конкретном действующем/отработавшем ордере используйте функцию OrderGetInteger() или HistoryOrderGetInteger() с модификатором ORDER_TYPE_FILLING.

Перед отправкой ордера с исполнением в текущий момент времени, для правильного выставления значения ORDER_TYPE_FILLING (тип исполнения по объему), для каждого финансового инструмента с помощью функции SymbolInfoInteger() можно получить значение свойства SYMBOL_FILLING_MODE, которое показывает разрешенные для этого символа типы заполнения по объему в виде комбинации флагов. При этом нужно отметить, что тип заливки ORDER_FILLING_RETURN разрешен всегда, кроме режима "Исполнение по рынку" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

Применение типов заливки в зависимости от режима исполнения можно представить в виде таблицы:

Режим исполнения\Политика заполнения Все/Ничего (FOK ORDER_FILLING_FOK) Все/Частично (IOC ORDER_FILLING_IOC) Вернуть (Return ORDER_FILLING_RETURN) Немедленное исполнение (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) + (независимо от настройки символа) + (независимо от настройки символа) + (всегда) Исполнения по запросу SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST + (независимо от настройки символа) + (независимо от настройки символа) + (всегда) Исполнение по рынку SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET + (задается в настройках символа) + (задается в настройках символа) - (запрещено при любых настройках символа) Биржевое исполнение SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE + (задается в настройках символа) + (задается в настройках символа) + (всегда)

Для отложенных ордеров независимо от режима исполнения (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) необходимо использовать тип заливки ORDER_FILLING_RETURN, так как такие ордеры не предназначены для исполнения в момент отправки. При использовании отложенных ордеров трейдер заранее соглашается, что при наступлении условий для проведения сделки по данному ордеру, брокером будет использован тот тип заливки, который поддерживается данной торговой площадкой.

Срок действия ордера можно задать в поле type_time специальной структуры MqlTradeRequest при отправке торгового запроса функцией OrderSend(). Допустимы значения из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_TIME. Для получения значения этого свойства используйте функцию OrderGetInteger() или HistoryOrderGetInteger() с модификатором ORDER_TYPE_TIME.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME

Идентификатор Описание ORDER_TIME_GTC Ордер будет находится в очереди до тех пор, пока не будет снят ORDER_TIME_DAY Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня ORDER_TIME_SPECIFIED Ордер будет действовать до даты истечения ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY Ордер будет действовать до 23:59:59 указанного дня. Если это время не попадает на торговую сессию, истечение наступит в ближайшее торговое время.

В свойстве ORDER_REASON содержится причина выставления ордера. Ордер может быть выставлен с помощью MQL5 программы, или из мобильного приложения, или в результате наступления события StopOut, и т.д. Возможные значения ORDER_REASON описываются в перечислении ENUM_ORDER_REASON.

ENUM_ORDER_REASON