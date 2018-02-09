FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 584

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Mickey Moose:
Так лося не вырастить...

Большая просьба - пожалуйста поменьше текста про лосей, а то уже как-то тоскливо ... да и народ жалуется ... и лоси не виноваты ...
Одну и ту же шутку много раз ...
(просто просьба, без обид).

 

Разгрузить, малость...


 
Lesorub:

Разгрузить, малость...


Яблоки по ходу стальные, столько времени в накопление играть?

У меня пока только пипсы, где то 5%-7% в день всю неделю и  отрицательные замки на повышение, раскрыть пока нет подходящего момента.

Судя по текущему раскладу снова обнова мин экстремумов будет возможно модель выскочит на откате подходящая для раскрытия замков. 

 
Rustam Galkeev:

Яблоки по ходу стальные, столько времени в накопление играть?

У меня пока только пипсы, где то 5%-7% в день всю неделю и  отрицательные замки на повышение, раскрыть пока нет подходящего момента.

Судя по текущему раскладу снова обнова мин экстремумов будет возможно модель выскочит на откате подходящая для раскрытия замков. 

у нас тока колопутчики пипа в пипу входят и выходят...

но, их тут не осталось, вымерли, как мамонты

так что, кто как хочет ...


 
Lesorub:

у нас тока колопутчики пипа в пипу входят и выходят...

но, их тут не осталось, вымерли, как мамонты

так что, кто как может...


Молоток! Надеюсь по Толерантной вниз играешь до обнов мин экстремумов или как то по другому?
 
Rustam Galkeev:
Молоток! Надеюсь по Толерантной вниз играешь до обнов мин экстремумов или как то по другому?
Индекс Евро на лоу недели, индекс бакса на хае недели, резонно ждать коррекцию. Цель в 1.21...
Пост 5803.
 

Привет!


Нейронный бот продал USDJPY .      =112.550

Походу цель как минимум 30 пунктов есть. 

 
Alexander Ivanov:

Привет!


Нейронный бот продал USDJPY .      =112.550

Походу цель как минимум 30 пунктов есть. 

Вроде верно зашёл, можно было чуть по выше 112.85/ шаг 40/. Респект!
 
Alexander Ivanov:

Привет!


Нейронный бот продал USDJPY .      =112.550

Походу цель как минимум 30 пунктов есть. 

на свалку его...


Вход: 114.48, ТР 110.45 ...                        

 

долги, однако...



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