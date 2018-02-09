FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 584
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Так лося не вырастить...
Большая просьба - пожалуйста поменьше текста про лосей, а то уже как-то тоскливо ... да и народ жалуется ... и лоси не виноваты ...
Одну и ту же шутку много раз ...
(просто просьба, без обид).
Разгрузить, малость...
Разгрузить, малость...
Яблоки по ходу стальные, столько времени в накопление играть?
У меня пока только пипсы, где то 5%-7% в день всю неделю и отрицательные замки на повышение, раскрыть пока нет подходящего момента.
Судя по текущему раскладу снова обнова мин экстремумов будет возможно модель выскочит на откате подходящая для раскрытия замков.
Яблоки по ходу стальные, столько времени в накопление играть?
У меня пока только пипсы, где то 5%-7% в день всю неделю и отрицательные замки на повышение, раскрыть пока нет подходящего момента.
Судя по текущему раскладу снова обнова мин экстремумов будет возможно модель выскочит на откате подходящая для раскрытия замков.
у нас тока колопутчики пипа в пипу входят и выходят...
но, их тут не осталось, вымерли, как мамонты
так что, кто как хочет ...
у нас тока колопутчики пипа в пипу входят и выходят...
но, их тут не осталось, вымерли, как мамонты
так что, кто как может...
Молоток! Надеюсь по Толерантной вниз играешь до обнов мин экстремумов или как то по другому?
Пост 5803.
Привет!
Нейронный бот продал USDJPY . =112.550
Походу цель как минимум 30 пунктов есть.
Привет!
Нейронный бот продал USDJPY . =112.550
Походу цель как минимум 30 пунктов есть.
Привет!
Нейронный бот продал USDJPY . =112.550
Походу цель как минимум 30 пунктов есть.
на свалку его...
Вход: 114.48, ТР 110.45 ...
долги, однако...