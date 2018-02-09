FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 424

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Lesorub:


цели на дневках:


Так то да ,но своп подлец не  в мою сторону сейчас глядит ,надо платформу поискать ,чтоб в мою глядел (
 
Renat Akhtyamov:

сравнил, всё гудд. пашет

еврик - такое, если я правильно понимаю:

т.е. еще примерно 800 пунктов хода, а может быть только 250?

когда цена коснется долга, уровень должен удалиться (чтоб не вводил в заблуждение):

на индексе Евры взяли ближайший долг...

 
Renat Akhtyamov:

сравнил, всё гудд. пашет

еврик - такое, если я правильно понимаю:

т.е. еще примерно 800 пунктов хода, а может быть только 250?

280 п., до 1.1521

(на бакс смотреть надо...)

 
Lesorub:

280 п., до 1.1521

(на бакс смотреть надо...)

недавно примерно такую же системс соорудил... ошибку ищу...

теперь примерно вник в чем ошибался.

все таки индексы валют тянутся на встречу к индексу бакса, правильно?

//3-ю неделю подряд понять не могу

 
Renat Akhtyamov:

недавно примерно такую же системс соорудил... ошибку ищу...

теперь примерно вник в чем ошибался.

все таки индексы валют тянутся к индексу бакса, правильно?

не знаю, что там тянется и у кого, но только если есть рельса на дневках,

то смотри отработку в направлении правой свечи (очень часто через загон в противоход),  до уровня 143,9% от высоты палок...

хз, почему они так на бирже мутят...

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
если знашь к чему ведет сужение, зачем крылся, вапче чтоль хМогучесть потерял?

ну так ты расскажи, а мы послухаем. только хну не гони в этот раз 

к чему привело мы могли наблюдать. но мысли всё же изложи, будь любезен. 
[Удален]  
tuma_news:

Если будет  перехай- надо смотреть  где продать.

Колл опцион уже потерял  цену.

Право переходит командовать парадом  к июньскому  контракту.

Спасибо!


дальние колЫ не дороги, ровно как и путы. до экспиры время еще хватает. так что это пальцОм в небо.
 
mmmoguschiy-new:

дальние колЫ не дороги, ровно как и путы. до экспиры время еще хватает. так что это пальцОм в небо.


Для среднесрочной нормально.

Индекс доллара откатит. Нет так 1.13-1.15 у евры флет.

Даже если Трампа пошлют и фондовый рухнет деньги в доллар уйдут то шпилька вниз будет.

Внутри дня продаю.

 
Sergey Lazarenko:

Прогноз, по паре Английский фунт/Американский доллар нынче ночью пойдем вверх, минимум на обновление предыдущих максимумов 



Коридор немного странный получился.

Вообще не понимаю почему фунт кому- то так дорог.)

[Удален]  
sterva:


Для среднесрочной нормально.

Индекс доллара откатит. Нет так 1.13-1.15 у евры флет.

Даже если Трампа пошлют и фондовый рухнет деньги в доллар уйдут то шпилька вниз будет.

Внутри дня продаю.


Откат жду уже давно! Но вот как-то не клеится по опцам!!! Честно говоря от евы не ожидал подобного поведения!!! 13-15 это не флет, а продолжение тренда )))

История с Трампой - не более чем шумиха как по мне. Дабы загнать еву повыше и бакс пониже до ставки. Хотя ожидания поднятия и колеблются... Индекс долляра 96,5 у меня первый уровень на откат. Но пока его не взяли...
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