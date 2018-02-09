FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 424
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цели на дневках:
сравнил, всё гудд. пашет
еврик - такое, если я правильно понимаю:
т.е. еще примерно 800 пунктов хода, а может быть только 250?
когда цена коснется долга, уровень должен удалиться (чтоб не вводил в заблуждение):
на индексе Евры взяли ближайший долг...
сравнил, всё гудд. пашет
еврик - такое, если я правильно понимаю:
т.е. еще примерно 800 пунктов хода, а может быть только 250?
280 п., до 1.1521
(на бакс смотреть надо...)
280 п., до 1.1521
(на бакс смотреть надо...)
недавно примерно такую же системс соорудил... ошибку ищу...
теперь примерно вник в чем ошибался.
все таки индексы валют тянутся на встречу к индексу бакса, правильно?
//3-ю неделю подряд понять не могу
недавно примерно такую же системс соорудил... ошибку ищу...
теперь примерно вник в чем ошибался.все таки индексы валют тянутся к индексу бакса, правильно?
не знаю, что там тянется и у кого, но только если есть рельса на дневках,
то смотри отработку в направлении правой свечи (очень часто через загон в противоход), до уровня 143,9% от высоты палок...
хз, почему они так на бирже мутят...
если знашь к чему ведет сужение, зачем крылся, вапче чтоль хМогучесть потерял?
ну так ты расскажи, а мы послухаем. только хну не гони в этот раз
к чему привело мы могли наблюдать. но мысли всё же изложи, будь любезен.
Если будет перехай- надо смотреть где продать.
Колл опцион уже потерял цену.
Право переходит командовать парадом к июньскому контракту.
Спасибо!
дальние колЫ не дороги, ровно как и путы. до экспиры время еще хватает. так что это пальцОм в небо.
дальние колЫ не дороги, ровно как и путы. до экспиры время еще хватает. так что это пальцОм в небо.
Для среднесрочной нормально.
Индекс доллара откатит. Нет так 1.13-1.15 у евры флет.
Даже если Трампа пошлют и фондовый рухнет деньги в доллар уйдут то шпилька вниз будет.
Внутри дня продаю.
Прогноз, по паре Английский фунт/Американский доллар нынче ночью пойдем вверх, минимум на обновление предыдущих максимумов
Коридор немного странный получился.
Вообще не понимаю почему фунт кому- то так дорог.)
Для среднесрочной нормально.
Индекс доллара откатит. Нет так 1.13-1.15 у евры флет.
Даже если Трампа пошлют и фондовый рухнет деньги в доллар уйдут то шпилька вниз будет.
Внутри дня продаю.
Откат жду уже давно! Но вот как-то не клеится по опцам!!! Честно говоря от евы не ожидал подобного поведения!!! 13-15 это не флет, а продолжение тренда )))
История с Трампой - не более чем шумиха как по мне. Дабы загнать еву повыше и бакс пониже до ставки. Хотя ожидания поднятия и колеблются... Индекс долляра 96,5 у меня первый уровень на откат. Но пока его не взяли...