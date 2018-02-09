FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 137
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Ильюша, да не волнуйся ты так, захожу сюда под настроение на клоунов посмотреть, живите спокойно, вернее существуйте)
видел, по Ауди лимитник выставили на 0725, то - то...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page135
Ильюша, расслабся говорю, с вами о торговле никто говорить не собирается, не доросли вы и семечками на базаре торговать)
мы и не претендуем...
а че тогда здесь делать будете?
груши... околачивать?
мы и не претендуем...
а че тогда здесь делать будете?
груши... околачивать?
Так сказал - клоунов смотреть, Мовлатик особенно у вас прикольный)
Стерж. Аудь до 08 держишь?
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16218960&viewfull=1#post16218960
видел, по Ауди лимитник выставили на 0725, то - то...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page135
Понятно, можно не отвечать ОЧАПЯТКА.)
Понятно, можно не отвечать ОЧАПЯТКА.)
Стерва, ауди труп, как и нефть, как и рубль, который уже полгода "укрепляется")
Я вот на днях, если получится думаю открыть "инвестиционный счет" по одной паре лет на 5 и не париться:
а если третья мировая?
Лишь бы не... третья....