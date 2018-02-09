FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 137

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pridurok:
Ильюша, да не волнуйся ты так, захожу сюда под настроение на клоунов посмотреть, живите спокойно, вернее существуйте)
Стерж. Аудь до 08 держишь?
 
Lesorub:

видел, по Ауди лимитник выставили на 0725, то - то...

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page135

Ильюша, расслабся говорю, с вами о торговле никто говорить не собирается, не доросли вы и семечками на базаре торговать)
 
pridurok:
Ильюша, расслабся говорю, с вами о торговле никто говорить не собирается, не доросли вы и семечками на базаре торговать)

мы и не претендуем...


а че тогда здесь делать будете?

груши... околачивать?     

 
Lesorub:

мы и не претендуем...


а че тогда здесь делать будете?

груши... околачивать?     

Так сказал - клоунов смотреть, Мовлатик особенно у вас прикольный)

sterva:
Стерж. Аудь до 08 держишь?

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16218960&viewfull=1#post16218960 

 
Lesorub:

видел, по Ауди лимитник выставили на 0725, то - то...

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page135

Понятно, можно не отвечать ОЧАПЯТКА.) 
 
sterva:
Понятно, можно не отвечать ОЧАПЯТКА.) 
точно, 0.7725...
 
sterva:
Понятно, можно не отвечать ОЧАПЯТКА.) 
Стерва, ауди труп, как и нефть, как и рубль, который уже полгода "укрепляется")
 
pridurok:
Стерва, ауди труп, как и нефть, как и рубль, который уже полгода "укрепляется")
Я вот на днях, если получится думаю открыть "инвестиционный счет" по одной паре лет на 5 и не париться:

 
Sergey Novokhatskiy:
Я вот на днях, если получится думаю открыть "инвестиционный счет" по одной паре лет на 5 и не париться:

а если третья мировая?
 
Lesorub:
а если третья мировая?
нефть вниз от 60+, золото вниз в ближайшее время... так что много интересного в ближайшее время нас ждёт.

Лишь бы не... третья....
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