Ауди тейкнулся 5 ордерами с одним своповым инфоиндюком и фиборезинкой с одним уровнем,без всяких опцев,фьючей,коллов,нефти,волы,страйков,...........чё мозги себе выкручиваете,на линейно-барном графике всё есть.
[Удален]  
Ауди тейкнулся 5 ордерами с одним своповым инфоиндюком и фиборезинкой с одним уровнем,без всяких опцев,фьючей,коллов,нефти,волы,страйков,...........чё мозги себе выкручиваете,на линейно-барном графике всё есть.
человеки мы разумные. моск не тренируй - так атрофируецца ж... расширять горизонты познания надобно. остальные - ковыряются в песочке.. ))
[Удален]  
лан, всем пока - завтри удалю раз никому не надо. не мучьте моск. 
 
лан, всем пока - завтри удалю раз никому не надо. не мучьте моск. 
Можно и в песочке - если он золотой... но кулы поты тоже надо как то вдолбить в мозх...пока не высох от водки и от простуд...)))
 

Ну как???

Круто летает)

Палки - обломалки. Так и думал, что нерабочая фишка.

По луню прогноз Сергея оказался наиболее близким к реальности, хотя и у меня произошла перерисовка прогнозной комбинации в течении вчерашнего дня. Появился нижний горизонтальный уровень в продажу.

По евро - вчера Тума нарисовал, правда коряво, но всё-таки близко к теме.

Итак, стратегия сужающегося треугольника описана.

 
кого - то обломят, действительно...


 
то же самое на Ене    -     ...
 

На 10 пунктов промахнулся ) прогноз в силе )

 

 

бродилки - разводилки...



 

Не пойму ,или кажется ,кто то шкуру старого на себя примеряет 

 

