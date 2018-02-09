FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ауди тейкнулся 5 ордерами с одним своповым инфоиндюком и фиборезинкой с одним уровнем,без всяких опцев,фьючей,коллов,нефти,волы,страйков,...........чё мозги себе выкручиваете,на линейно-барном графике всё есть.
лан, всем пока - завтри удалю раз никому не надо. не мучьте моск.
Ну как???
Круто летает)
Палки - обломалки. Так и думал, что нерабочая фишка.
По луню прогноз Сергея оказался наиболее близким к реальности, хотя и у меня произошла перерисовка прогнозной комбинации в течении вчерашнего дня. Появился нижний горизонтальный уровень в продажу.
По евро - вчера Тума нарисовал, правда коряво, но всё-таки близко к теме.
Итак, стратегия сужающегося треугольника описана.
Ну как???
Круто летает)
Палки - обломалки. Так и думал, что нерабочая фишка.
По луню прогноз Сергея оказался наиболее близким к реальности, хотя и у меня произошла перерисовка прогнозной комбинации в течении вчерашнего дня. Появился нижний горизонтальный уровень в продажу.
По евро - вчера Тума нарисовал, правда коряво, но всё-таки близко к теме.
Итак, стратегия сужающегося треугольника описана.
кого - то обломят, действительно...
На 10 пунктов промахнулся ) прогноз в силе )
бродилки - разводилки...
Не пойму ,или кажется ,кто то шкуру старого на себя примеряет