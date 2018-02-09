FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 169
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Ты лучше скажи про 1,0824 ,
когда все ждали
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Привет,Таманёк! Ты зацепил за живое мою профпригордость!
Я ждал и писал,когда-то. ...А это что:
пролетите Вы с продажей Ауди, как фанера...
колопут путоколу рознь ...
0.7753 - запомните цену!!!
Фули ты по полю гоняешь, тебе утром все сказали.
Привет,Таманёк! Ты зацепил за живое мою профпригордость!
Я ждал и писал,когда-то. ...А это что:
Особо выше 07 не ждите, солите его к новым лоу выше 07.
Vadens, как тебе золотой диапазон?)
Смотрим нефть
Если кто то надеется на значительный рост против бакса, то огорчу, коррекция, не более того.
Всю неделю обсуждаем,что в евро,фунта и ауди не лезть пока. Кто читает и кому надо,думаю,заметили и сделали выводы.
......Ты вожжи на своих коней умеешь натягивать. Опять нарываешься. Щас дадут под зад мешалкой,уйдёшь к умным и скучным спецам,а данная интересная веточка станет позором инета. А твой опыт и мозги нам и здесь не мешают. Делай выводы. ......И не обижайся,так не люблю обидчивых!
Через три часа покажу вам один прикол и сидите дальше в своем болоте, вернее по полю бегайте.
Ну хоть бы уж сегодня попрыгали по человечи...
)
Всю неделю обсуждаем,что в евро,фунта и ауди не лезть пока. Кто читает и кому надо,думаю,заметили и сделали выводы.
......Ты вожжи на своих коней умеешь натягивать. Опять нарываешься. Щас дадут под зад мешалкой,уйдёшь к умным и скучным спецам,а данная интересная веточка станет позором инета. А твой опыт и мозги нам и здесь не мешают. Делай выводы.
За две недели я закрыл около сотни шортов по евре.
Счас лонги пошли...
)
Всю неделю обсуждаем,что в евро,фунта и ауди не лезть пока. Кто читает и кому надо,думаю,заметили и сделали выводы.
......Ты вожжи на своих коней умеешь натягивать. Опять нарываешься. Щас дадут под зад мешалкой,уйдёшь к умным и скучным спецам,а данная интересная веточка станет позором инета. А твой опыт и мозги нам и здесь не мешают. Делай выводы. ......И не обижайся,так не люблю обидчивых!
........................................................
Vadens, как тебе золотой диапазон?)
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Есть правило №8-"Когда смотришь на график-не верь глазам своим".
Не знаю насчёт золотых границ(особо не Ванга),а вернуться к локальному паритету,есть хорошая вероятность.
Не умничайте, солите ауди пока дают)
Ладно,проехали,не ворчи. Ауди не интересна в шорт. Кросс надо до ума довести. На 1000пп рассчитываю,а выбьет-ещё вольюсь.
Ночью 700 с чем-то быдо. Надо было брать-видел,что откатится. Щас в душе жалею,но вида не подаю.
....
Тума, поздравляю!
Байки крыть будешь или как?
А вообще - какой смысл счас продавать?
)