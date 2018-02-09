FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 169

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tuma_news:
Ты лучше скажи  про 1,0824 ,

когда все ждали
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Привет,Таманёк! Ты зацепил за живое мою профпригордость!

Я ждал и писал,когда-то. ...А это что:

 

 
Lesorub:

пролетите Вы с продажей Ауди, как фанера...

колопут путоколу рознь ...


0.7753 - запомните цену!!!

Фули ты по полю гоняешь, тебе утром все сказали.

 

 
Vadens:

Привет,Таманёк! Ты зацепил за живое мою профпригордость!

Я ждал и писал,когда-то. ...А это что:

 

Особо выше 07 не ждите, солите его к новым лоу выше 07.

Vadens, как тебе золотой диапазон?) 

 

Смотрим нефть

 

 
pridurok:
Если кто то надеется на значительный рост против бакса, то огорчу, коррекция, не более того.

Всю неделю обсуждаем,что в евро,фунта и ауди не лезть пока. Кто читает и кому надо,думаю,заметили и сделали выводы.

......Ты вожжи на своих коней умеешь натягивать. Опять нарываешься. Щас дадут под зад мешалкой,уйдёшь к умным и скучным спецам,а данная интересная веточка станет позором инета. А твой опыт и мозги нам и здесь не мешают. Делай выводы. ......И не обижайся,так не люблю обидчивых!

 
pridurok:
Через три часа покажу вам один прикол и сидите дальше в своем болоте, вернее по полю бегайте.

Ну хоть бы уж сегодня попрыгали по человечи...

)

 
Vadens:

Всю неделю обсуждаем,что в евро,фунта и ауди не лезть пока. Кто читает и кому надо,думаю,заметили и сделали выводы.

......Ты вожжи на своих коней умеешь натягивать. Опять нарываешься. Щас дадут под зад мешалкой,уйдёшь к умным и скучным спецам,а данная интересная веточка станет позором инета. А твой опыт и мозги нам и здесь не мешают. Делай выводы. 

За две недели я закрыл около сотни шортов по евре.

Счас лонги пошли...

)

 
Vadens:

Всю неделю обсуждаем,что в евро,фунта и ауди не лезть пока. Кто читает и кому надо,думаю,заметили и сделали выводы.

......Ты вожжи на своих коней умеешь натягивать. Опять нарываешься. Щас дадут под зад мешалкой,уйдёшь к умным и скучным спецам,а данная интересная веточка станет позором инета. А твой опыт и мозги нам и здесь не мешают. Делай выводы. ......И не обижайся,так не люблю обидчивых!

Не умничайте, солите ауди пока дают)
 
pridurok:

........................................................

Vadens, как тебе золотой диапазон?) 

 .......................................................

 

Есть правило №8-"Когда смотришь на график-не верь глазам своим".

Не знаю насчёт золотых границ(особо не Ванга),а вернуться к локальному паритету,есть хорошая вероятность. 

 

 
pridurok:
Не умничайте, солите ауди пока дают)

Ладно,проехали,не ворчи. Ауди не интересна в шорт. Кросс надо до ума довести. На 1000пп рассчитываю,а выбьет-ещё вольюсь.

 

Ночью 700 с чем-то быдо. Надо было брать-видел,что откатится. Щас в душе жалею,но вида не подаю. 

 
tuma_news:
 ....

Тума, поздравляю!

Байки крыть будешь или как?

А вообще - какой смысл счас продавать?

)

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