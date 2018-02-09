FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 151
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С 15-ти минутного полета график выглядит так.
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https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page145#comment_4091446
И на втором счету три сделки закрылось.
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
pridurok, 2017.02.14 16:10
Всегда приятно послушать таких интеллектуалов как Маггггуччий, пока делом занимаешься)
Утром подарок сделал, но никто не заценил.
Фсё гениальное - просто:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page145#comment_4091446
На истории несомненно просто!!!
А справа от нулевого бара тоже можете так нарисовать?
Хотелось бы посмотреть. Если вас не затруднит. Изобразите.
Не хочу вас обижать. Советов не даю. Плохих не хочу давать, а хорошие себе пригодятся. Как говорят евреи.
Читайте график. Там многое объяснено. Лучше сами принимайте решение. Чужой совет вам будет только во вред.
Так сказали,сами не знаете :-) на вашей картинке черт ногу сломит))) ничего не понятно
на вашей картинке черт ногу сломит))) ничего не понятно
Анализ делает компьютер и выдаёт картинку. Я сам ничего не рисую, а только смотрю на результат.
Постороннему человеку может показаться неразбериха, а на самом деле даётся чёткое представление о состоянии и характере рынка.
можете продавать, ТР 114.39 от 114,61
и сколько спред у брокера на паре?