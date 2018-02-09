FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 151

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С 15-ти минутного полета график выглядит так.

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Фсё гениальное - просто:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page145#comment_4091446

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
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pridurok:

И на втором счету три сделки закрылось.

 

на второй деме? 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

pridurok, 2017.02.14 16:10

Всегда приятно послушать таких интеллектуалов как Маггггуччий, пока делом занимаешься)

 

 

Утром подарок сделал, но никто не заценил. 


Я тоже рад тебя видеть, мохнатая ты дурная голова  Я ш нах тебя не отправлю - считай день зря прожил 
 
mmmoguschiy-new:
Фсё гениальное - просто:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page145#comment_4091446

На истории несомненно просто!!!

А справа от нулевого бара тоже можете так нарисовать? 

Хотелось бы посмотреть. Если вас не затруднит. Изобразите.

 
Uladzimir Izerski:

Не хочу вас обижать. Советов не даю. Плохих не хочу давать, а хорошие себе пригодятся. Как говорят евреи.

Читайте график. Там многое объяснено. Лучше сами принимайте решение. Чужой совет вам будет только во вред. 

Так сказали,сами не знаете :-) на вашей картинке черт ногу сломит))) ничего не понятно
 
Avtosamobranka:
Так сказали,сами не знаете :-) на вашей картинке черт ногу сломит))) ничего не понятно
Честнейше скажу только Вам по секрету. Не знаю. Да и никто не знает и знать не может). Можем только предполагать. Мы всегда торгуем вероятностью.
 
 
Avtosamobranka:
 на вашей картинке черт ногу сломит))) ничего не понятно

Анализ делает компьютер и выдаёт картинку. Я сам ничего не рисую, а только смотрю на результат.

Постороннему человеку может показаться неразбериха,  а на самом деле даётся чёткое представление о состоянии и характере рынка.

 
- Исправлена серьезная ошибка при обработке часовых поясов по GMT (благодаря Yaotang Liu!). - Торговля в пятницу может быть отключена. - Исправлена небольшая ошибка в расчете профит-фактора и просадки.
 
Speculator:

можете продавать, ТР 114.39 от 114,61

и сколько спред у брокера на паре?

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