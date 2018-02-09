FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 476
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Простая рекомендация по паре NZDUSD, тем кто торгует в лонг пара по моим прогнозам собралась к 0,63..
Простая рекомендация по паре NZDUSD, тем кто торгует в лонг пара по моим прогнозам собралась к 0,63..
есть и селки, есть и байка...
ТР для бая 0.7351 (и его возьмет цена...)
а пока есть другое:
Простая рекомендация по паре NZDUSD, тем кто торгует в лонг пара по моим прогнозам собралась к 0,63..
А не наоборот???
ураган...
фунтик...
фунтик...
енамочилово:
Евра валяется на боку 2-ий день. Уснуть можно...
или просПРать...
есть и селки, есть и байка...
ТР для бая 0.7351 (и его возьмет цена...)
а пока есть другое:
Понял я к чему Север клонит...
Так что вниз, правильнее будет
Понял я к чему Север клонит...
Так что вниз, правильнее будет
все так думают..., но, сначала долги
и пошел я спать...