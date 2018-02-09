FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 476

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Простая рекомендация по паре NZDUSD, тем кто торгует в лонг пара по моим прогнозам собралась к 0,63..

 
Sergey Novokhatskiy:

Простая рекомендация по паре NZDUSD, тем кто торгует в лонг пара по моим прогнозам собралась к 0,63..

есть и селки, есть и байка...

ТР для бая 0.7351 (и его возьмет цена...)



а пока есть другое:


 
Sergey Novokhatskiy:

Простая рекомендация по паре NZDUSD, тем кто торгует в лонг пара по моим прогнозам собралась к 0,63..

А не наоборот???

 

ураган...


 

фунтик...


 
Lesorub:

фунтик...

Евра валяется на боку 2-ой день. Уснуть можно...
 

енамочилово:


 
Renat Akhtyamov:
Евра валяется на боку 2-ий день. Уснуть можно...

или просПРать...


 
Lesorub:

есть и селки, есть и байка...

ТР для бая 0.7351 (и его возьмет цена...)


а пока есть другое:

Понял я к чему Север клонит...


   NZD
Решение по процентной ставке   1,75% 1,75%

  NZD
Заявление Резервного банка Новой Зеландии      


Так что вниз, правильнее будет

 
Renat Akhtyamov:

Понял я к чему Север клонит...


   NZD
Решение по процентной ставке   1,75% 1,75%

  NZD
Заявление Резервного банка Новой Зеландии      


Так что вниз, правильнее будет

все так думают..., но, сначала  долги


и пошел я спать...


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