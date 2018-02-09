FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 411
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примерно после 16:00 по МСК можно солить!
я лично уже начинаю!
меня ни кто не поддержит?
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ща Фунта еще вальну!
Sergey Nokhrin Где обещанные пирожки..))))))
где и какие именно?
думаю, что все будет пучком...
ждите четверга... там покупать новое тесто для новых пирожков буду!
USDJPY растет против общего тренда.
USDMXN ралли.
Приветики )
Я пришел - и все притихли.
Мне это кажется или это так и есть?
Спасибо!
В идеале, хотелось бы посетить на этой неделе, верхние и нижние стопы)
В идеале, хотелось бы посетить на этой неделе, верхние и нижние стопы)
с Н4 цель:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page409#edit_form
похоже вот такую ирригулярную (RR) фигуру построят по Евро... задрала она!