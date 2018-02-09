FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 411

Новый комментарий
 
Евро...
примерно после 16:00 по МСК можно солить!
я лично уже начинаю!
 
и что?
меня ни кто не поддержит?
----------------------------------

ща Фунта еще вальну!
 
Sergey Nokhrin Где обещанные пирожки..))))))
 
Alekseu Fedotov:
Sergey Nokhrin Где обещанные пирожки..))))))

где и какие именно?
думаю, что все будет пучком...
ждите четверга... там покупать новое тесто для новых пирожков буду!
[Удален]  

USDJPY растет против общего тренда.

USDMXN ралли.

 
tuma_news:

Приветики )

Я пришел - и  все притихли.

Мне это кажется или это так и есть?

Спасибо!

Привет!!!!!!!!!!! Кажется,  я вот с 24.04. в продажах сижу, а сам в покупках или продажах?
 
Привет. Я новенький. А чё правда что фунт ща шагает до 1.3117, а оттуда до 1.1748 бабахнется?
 

В идеале, хотелось бы посетить на этой неделе, верхние и нижние стопы)


 
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page409#edit_formDmitry Chepik:

В идеале, хотелось бы посетить на этой неделе, верхние и нижние стопы)


с Н4 цель:


https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page409#edit_form

 

похоже вот такую ирригулярную (RR) фигуру построят по Евро... задрала она!


1...404405406407408409410411412413414415416417418...878
Новый комментарий