FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 297

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mmmoguschiy-new:

главное момент не про...ть. и встать куда надо

ща Трампуша с Кси вам наторгует
ну хоть бы такое подействовало, а то даже ФОМКи уже ни о чем....
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sterva:


Евра с массой.

Масса продает до 1.06 как минимум.

Очень странно...(

Чем больше такое, тем больше про 1.094 думаю.

Резко выбить самых упрямых и спокойно вниз.)


Массовики вверх зарядились. И думается в этот раз им дадут 

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Вот такая кочерга. До субботы

 
mmmoguschiy-new:
Вот такая кочерга. До суботы


В общем и в целом у меня сейчас север.

ИМХО- чем дольше мурыжат тем выше полетим.)

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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

sterva, 2017.04.04 09:09

Совместный трудом до сотни дойдем. С первого раза не отправила.

До 

После

Делаем ставки, Предлагаю по луню и фунту оставить.)))


реальный счет? ))

 
mmmoguschiy-new:

реальный счет? ))


Нет, для смеха демку гоняем.

Мысли гениев трейдинга проверяем, ну и надо бы до 100 догнать.)))

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sterva:


Нет, для смеха демку гоняем.

Мысли гениев трейдинга проверяем, ну и надо бы до 100 догнать.)))


плечо видать некислое. ну так заряжай еву на все 100 - поржем 

или Канадца запродай до 335
 
mmmoguschiy-new:

плечо видать некислое. ну так заряжай еву на все 100 - поржем 


Позор будет если уроним. Только один лот договаривались.

Ставка принята.) 

Канадец не закрыт, тр поставлю.

[Удален]  
sterva:


Позор будет если уроним. Только один лот договаривались.

Ставка принята.) 

Канадец не закрыт, тр поставлю.


Канадец может и ниже. А чего позориться то? Входи с коротким стопом ежели страхово  Цель оправдывает средства
 
mmmoguschiy-new:

главное момент не про...ть. и встать куда надо

ща Трампуша с Кси вам наторгует

 EUR 12:00 AM CPI (Y-o-Y)


EUR 12:00 AM CPI (M-o-M)


EUR 12:30 AM CPI - EU Harmonised (M-o-M)


EUR 12:30 AM CPI - EU Harmonised (Y-o-Y)


EUR 12:30 AM CPI (Y-o-Y)


EUR 12:30 AM CPI (M-o-M)

GBP 12:00 AM NIESR GDP Estimate


Кстати, я уже потерял доверие к .... новостям, теперь тут читаю

Всё это будет через 1 час 20 минут
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