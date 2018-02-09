FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 297
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
главное момент не про...ть. и встать куда надо
ща Трампуша с Кси вам наторгует
Евра с массой.
Масса продает до 1.06 как минимум.
Очень странно...(
Чем больше такое, тем больше про 1.094 думаю.
Резко выбить самых упрямых и спокойно вниз.)
Массовики вверх зарядились. И думается в этот раз им дадут
Вот такая кочерга. До суботы
В общем и в целом у меня сейчас север.
ИМХО- чем дольше мурыжат тем выше полетим.)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
sterva, 2017.04.04 09:09
Совместный трудом до сотни дойдем. С первого раза не отправила.
До
После
Делаем ставки, Предлагаю по луню и фунту оставить.)))
реальный счет? ))
реальный счет? ))
Нет, для смеха демку гоняем.
Мысли гениев трейдинга проверяем, ну и надо бы до 100 догнать.)))
Нет, для смеха демку гоняем.
Мысли гениев трейдинга проверяем, ну и надо бы до 100 догнать.)))
плечо видать некислое. ну так заряжай еву на все 100 - поржем
или Канадца запродай до 335
плечо видать некислое. ну так заряжай еву на все 100 - поржем
Позор будет если уроним. Только один лот договаривались.
Ставка принята.)
Канадец не закрыт, тр поставлю.
Позор будет если уроним. Только один лот договаривались.
Ставка принята.)
Канадец не закрыт, тр поставлю.
Канадец может и ниже. А чего позориться то? Входи с коротким стопом ежели страхово Цель оправдывает средства
главное момент не про...ть. и встать куда надо
ща Трампуша с Кси вам наторгует
Кстати, я уже потерял доверие к .... новостям, теперь тут читаюВсё это будет через 1 час 20 минут