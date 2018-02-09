FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 722

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Aleksandr Yakovlev:

Повод задуматься

не, просто повод играть в открытую, но не пользоваться никакой предоставляемой халявной инфой

тока свой череп и ппц

 

Полностью согласен

 
Aleksandr Yakovlev:

Полностью согласен

да не свети ты свои ордера если с реала, зачем тебе это?

прогноз сделал и харэ

 
Renat Akhtyamov:

да не свети ты свои ордера, зачем тебе это?

прогноз сделал и харэ


Исправлюсь

 
Никому ваши сделки ни во что не уперлись!!! И без того ясно, где у вас стоп и в какие 95 процентов вы входите
 

Мне показалось или кто то что то сказал? Наверно ветер)

 
Aleksandr Yakovlev:

Мне показалось или кто то что то сказал? Наверно ветер)

развелось телепатов )))
 

)))

 
Да вы постите, постите... не обращайте внимания... с прогнозами... со стопами... с размером лотов... с шагом сетки и с приростом за день. Можно даже в обратную сторону.

и стейт не забывайте прилагать
 
nahdi:
Да вы постите, постите... не обращайте внимания... с прогнозами... со стопами... с размером лотов... с шагом сетки и с приростом за день. Можно даже в обратную сторону.

и стейт не забывайте прилагать
какой ДЦ представляешь, уважаемый?
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