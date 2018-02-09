FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 722
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Повод задуматься
не, просто повод играть в открытую, но не пользоваться никакой предоставляемой халявной инфой
тока свой череп и ппц
Полностью согласен
Полностью согласен
да не свети ты свои ордера если с реала, зачем тебе это?
прогноз сделал и харэ
да не свети ты свои ордера, зачем тебе это?
прогноз сделал и харэ
Исправлюсь
Мне показалось или кто то что то сказал? Наверно ветер)
Мне показалось или кто то что то сказал? Наверно ветер)
)))
и стейт не забывайте прилагать
Да вы постите, постите... не обращайте внимания... с прогнозами... со стопами... с размером лотов... с шагом сетки и с приростом за день. Можно даже в обратную сторону.
и стейт не забывайте прилагать