FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 581

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И не мешало бы вспомнить про верхние долги Чифа ...   


 
Lesorub:

1.3746 лимит, 1.3366 цель:


В точку респект... ! Только может быть не так сразу так как качали с понедельника идут по 100п в верх и 100 вниз, спекулянты реверсуют объёмами как на верх так и вниз.
 

Евра (лимиты):


 

Ув. Vladimir Karputov, а что ЛИЧНО ДЛЯ ВАС в этой картинке непонятно???... . В этой ветке множество коментов вообще без каких нибудь прогнозов- и вас это почему-то устраивает, а тут... :  и видно где вошёл, и где с.л. , и даже какими индикаторами пользуется... или вы ещё незнакомы с этими индикаторами?.. Простите, но мало верится :) ... Лично мне этот прогноз более ясен, чем например этот :

Почему нет комента, зачем вошли против тренда?

 
praeiwis:

Ув. Vladimir Karputov, а что ЛИЧНО ДЛЯ ВАС в этой картинке непонятно???... . В этой ветке множество коментов вообще без каких нибудь прогнозов- и вас это почему-то устраивает, а тут... :  и видно где вошёл, и где с.л. , и даже какими индикаторами пользуется... или вы ещё незнакомы с этими индикаторами?.. Простите, но мало верится :) ... 

***


Я специально уточнил, так как Ваша картинка выделяется от других: 

  • белый фон - такой фон намного лучше смотрится, чем чёрный
  • размер картинки совсем не крохотный (хотя лучший вариант - это всё же 750*550, при ширине 750 картинка будет публиковаться без искажений)
именно по этому я ожидал, что столь хорошо подготовленная картинка должна быть с комментариями.

praeiwis:

Лично мне этот прогноз более ясен, чем например этот :

Почему нет комента, зачем вошли против тренда?


Не нужно вырывать фразы из общего контента:

  1. Здесь НЕТ ВХОДА - здесь размещён отложенный ордер Buy Stop
  2. Прочтите тему, из которой Вы скопировали этот рисунок, от начала и до конца - для понимания так сказать.

 
Vladimir Karputov:

Я специально уточнил, так как Ваша картинка выделяется от других: 

  • белый фон - такой фон намного лучше смотрится, чем чёрный
  • размер картинки совсем не крохотный (хотя лучший вариант - это всё же 750*550, при ширине 750 картинка будет публиковаться без искажений)
именно по этому я ожидал, что столь хорошо подготовленная картинка должна быть с комментариями.


Не нужно вырывать фразы из общего контента:

  1. Здесь НЕТ ВХОДА - здесь размещён отложенный ордер Buy Stop
  2. Прочтите тему, из которой Вы скопировали этот рисунок, от начала и до конца - для понимания так сказать.

Здесь классика  для занятия оптимальной позы на бай при развороте тренда, нарастающие объёмы на продажу, импульсный пробой- откат, разворотная свеча + её подтверждение  одним словом норм поза.

 
praeiwis:

Ув. Vladimir Karputov, а что ЛИЧНО ДЛЯ ВАС в этой картинке непонятно???... . В этой ветке множество коментов вообще без каких нибудь прогнозов- и вас это почему-то устраивает, а тут... :  и видно где вошёл, и где с.л. , и даже какими индикаторами пользуется... или вы ещё незнакомы с этими индикаторами?.. Простите, но мало верится :) ... Лично мне этот прогноз более ясен, чем например этот :

Почему нет комента, зачем вошли против тренда?

Мне лично интересно: 1)Давно работаете по  индикатор ишимоку? Просто лет десять назад пытался им пользоваться но увы не достиг положительных результатов, хотя была подруга которая умудрялась со 100р до 1000р увеличивать депо менее чем за неделю,причём покупала и продавала от самых экстримумов. 2) Счёт реал или ?
 
Vladimir Karputov:

Я специально уточнил, так как Ваша картинка выделяется от других: 

  • белый фон - такой фон намного лучше смотрится, чем чёрный
  • размер картинки совсем не крохотный (хотя лучший вариант - это всё же 750*550, при ширине 750 картинка будет публиковаться без искажений)
именно по этому я ожидал, что столь хорошо подготовленная картинка должна быть с комментариями.


Не нужно вырывать фразы из общего контента:

  1. Здесь НЕТ ВХОДА - здесь размещён отложенный ордер Buy Stop
  2. Прочтите тему, из которой Вы скопировали этот рисунок, от начала и до конца - для понимания так сказать.

Ваш пример, лично для меня- скальперский.. ну, сами посудите- что он имеет общего с "Тенденции, прогнозы и следствия 2017"? ... А картинка- не моя, а ув. Volodia85... И вроде всё у него по правилам (класика), только цель не вижу... A по фундаменту, пока в Германии не пройдут выборы... 23-его вроде (точно непомню)- я бы вообще неделал-бы прогноз про евро.

П.С. Простите- 24-ого вечером... :)... Если кого обидел- простите :(... поймите нетрезвого.. просто за парня обидно стало... ведь когда-то мы все начинали... .

 
praeiwis:

я бы вообще неделал-бы прогноз про евро.

Почему? Сейчас идеальный момент для прогнозов
 
Mickey Moose:
Почему? Сейчас идеальный момент для прогнозов
По Толерантной валюте можно вообще играть как в онлайн игру без всяких новостей тех анализа просто подрубаешь Аффинаж и собираешь 0.2% каждый день и вообще эта валюта на мой взгляд предназначена для пенсионеров, инвалидов и далёких от мира форекс людей(без обид тем кто работает по ней), так как её ценовой ход очень мал. Все  типа гральные  совы на ней обкатываются, но это моё видение... .   
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