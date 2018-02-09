FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 581
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И не мешало бы вспомнить про верхние долги Чифа ...
1.3746 лимит, 1.3366 цель:
Евра (лимиты):
Ув. Vladimir Karputov, а что ЛИЧНО ДЛЯ ВАС в этой картинке непонятно???... . В этой ветке множество коментов вообще без каких нибудь прогнозов- и вас это почему-то устраивает, а тут... : и видно где вошёл, и где с.л. , и даже какими индикаторами пользуется... или вы ещё незнакомы с этими индикаторами?.. Простите, но мало верится :) ... Лично мне этот прогноз более ясен, чем например этот :
Почему нет комента, зачем вошли против тренда?
Ув. Vladimir Karputov, а что ЛИЧНО ДЛЯ ВАС в этой картинке непонятно???... . В этой ветке множество коментов вообще без каких нибудь прогнозов- и вас это почему-то устраивает, а тут... : и видно где вошёл, и где с.л. , и даже какими индикаторами пользуется... или вы ещё незнакомы с этими индикаторами?.. Простите, но мало верится :) ...
***
Я специально уточнил, так как Ваша картинка выделяется от других:
Лично мне этот прогноз более ясен, чем например этот :
Почему нет комента, зачем вошли против тренда?
Не нужно вырывать фразы из общего контента:
Я специально уточнил, так как Ваша картинка выделяется от других:
Не нужно вырывать фразы из общего контента:
Здесь классика для занятия оптимальной позы на бай при развороте тренда, нарастающие объёмы на продажу, импульсный пробой- откат, разворотная свеча + её подтверждение одним словом норм поза.
Ув. Vladimir Karputov, а что ЛИЧНО ДЛЯ ВАС в этой картинке непонятно???... . В этой ветке множество коментов вообще без каких нибудь прогнозов- и вас это почему-то устраивает, а тут... : и видно где вошёл, и где с.л. , и даже какими индикаторами пользуется... или вы ещё незнакомы с этими индикаторами?.. Простите, но мало верится :) ... Лично мне этот прогноз более ясен, чем например этот :
Почему нет комента, зачем вошли против тренда?
Я специально уточнил, так как Ваша картинка выделяется от других:
Не нужно вырывать фразы из общего контента:
Ваш пример, лично для меня- скальперский.. ну, сами посудите- что он имеет общего с "Тенденции, прогнозы и следствия 2017"? ... А картинка- не моя, а ув. Volodia85... И вроде всё у него по правилам (класика), только цель не вижу... A по фундаменту, пока в Германии не пройдут выборы... 23-его вроде (точно непомню)- я бы вообще неделал-бы прогноз про евро.
П.С. Простите- 24-ого вечером... :)... Если кого обидел- простите :(... поймите нетрезвого.. просто за парня обидно стало... ведь когда-то мы все начинали... .
я бы вообще неделал-бы прогноз про евро.
Почему? Сейчас идеальный момент для прогнозов