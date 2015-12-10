FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
Приветствую! Какими судьбами? Готовите почву для переезда?
ps евра устала падать.
по евре так думаю, если проб'ет 1,25 ---> 1,235 ----> 1,2080 если нет ----->1,2625
В таких расторговках я даже сделки высматривать не хочу, напряжно и цена метается туда-сюда. Ауди, евро, фунт, киви на следующей неделе даже смотреть не буду, разве что к среде там какой сетап сложится, депо у меня не резиновое и лишних денег как у Шамана нет)))
А теперь смотри сюда, поддержка затертая, но может удержать
И что здесь торговать? В лотерею разве что, не катит.
Привет, так на mql4 забанили навсегда, да за такое высказывание, которых там миллион. А евро пусть себе, мне сделки хорошие надо, в проносы не ...юсь
Что это за срань, цепляют рекламу к каждому слову? Струя такая?
Ясно :-) Ну, тут тихо в этом плане.
А это мудрый движок форума блоги продвигает :-) и всё остальное, если найдёт.
Продолжение ветки с MQL4)
Делимся мнениями о торговле, перспективах движения инструментов и эмоциями.