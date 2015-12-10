FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 736

Новый комментарий
 
artikul:
Мдя )))
Купи лучше, стоп нормальный)
 
stranger:
Купи лучше, стоп нормальный)
Я не могу, у меня прога )))
 
artikul:
Я не могу, у меня прога )))

Руками, порадуй ЕГО)))

Он где то рядом, в кустах, на апельсиновом складе))) 

Что, тяжело ради учителя кнопку бай нажать? А ОН вчера тебе такие комплименты делал... 

Чего молчишь, стыдно?) 

 
stranger:

Руками, порадуй ЕГО)))

Он где то рядом, в кустах, на апельсиновом складе))) 

Что, тяжело ради учителя кнопку бай нажать? А ОН вчера тебе такие комплименты делал... 

Чего молчишь, стыдно?) 

И стыдно, и вверху тогда погорел на авантюре )))
 
artikul:
И стыдно, и вверху тогда погорел на авантюре )))

Так лоси ж тоже нужны, для разнообразия))) ЕМУ можно, а нам что?)))

А если серьезно, то я тебе говорил - прогу идеальную создать нельзя, сбои все равно будут. 

Так что сильно в голову не бери) 

 
stranger:

Так лоси ж тоже нужны, для разнообразия))) ЕМУ можно, а нам что?)))

А если серьезно, то я тебе говорил - прогу идеальную создать нельзя, сбои все равно будут. 

Все равно я хочу дождаться, чтобы прога сама купила )))
 
artikul:
Все равно я хочу дождаться, чтобы прога сама купила )))
А продажи она закрыла?
 
stranger:
А продажи она закрыла?
Нет, система переворотная )))
 

Ну и все, на эту неделю.

 

 
stranger:

Ну и все, на эту неделю.

 

Индекс могуч, он гоняет стаю туч! )
1...729730731732733734735736737738739740741742743...871
Новый комментарий