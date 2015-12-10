Индекс могуч, он гоняет стаю туч! )

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 736
Мдя )))
Купи лучше, стоп нормальный)
Я не могу, у меня прога )))
Руками, порадуй ЕГО)))
Он где то рядом, в кустах, на апельсиновом складе)))
Что, тяжело ради учителя кнопку бай нажать? А ОН вчера тебе такие комплименты делал...
Чего молчишь, стыдно?)
И стыдно, и вверху тогда погорел на авантюре )))
Так лоси ж тоже нужны, для разнообразия))) ЕМУ можно, а нам что?)))
А если серьезно, то я тебе говорил - прогу идеальную создать нельзя, сбои все равно будут.
Так что сильно в голову не бери)
Все равно я хочу дождаться, чтобы прога сама купила )))
А продажи она закрыла?
Ну и все, на эту неделю.
