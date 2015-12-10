FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 743
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну и отлично - будем оформлять двойное дно)) - еще докуплюсь
Илья, посмотри на силу этой машки!!!
Ссыль не работает
какая?
Квинто, я понимаю купить, спекульнуть какую то фигуру-две, но зачем постоянно скупать то что падает?
Илья, посмотри на силу этой машки!!!
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
*Потому-что картоха подешевела! )
В обычный эксплорер запихни)))