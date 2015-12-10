FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 743

Новый комментарий
 
kwinto:
ну и отлично - будем оформлять двойное дно)) - еще докуплюсь
Квинто, я понимаю купить, спекульнуть какую то фигуру-две, но зачем постоянно скупать то что падает?
 
stranger:

Ссыль не работает ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
 

Илья, посмотри на силу этой машки!!! 

 

 
gnawingmarket:
Ссыль не работает 
какая?
 
stranger:
какая?
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
 
stranger:
Квинто, я понимаю купить, спекульнуть какую то фигуру-две, но зачем постоянно скупать то что падает?
*Потому-что картоха подешевела! )
 
stranger:

Илья, посмотри на силу этой машки!!! 

 

Машки цвет не меняют.
 
gnawingmarket:
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
 В обычный эксплорер запихни)))
 
21april:
*Потому-что картоха подешевела! )
Так морковки то нет)))
 
stranger:
 В обычный эксплорер запихни)))
+
1...736737738739740741742743744745746747748749750...871
Новый комментарий