stranger:
Чего я тебя за евроауд спрашивал, он к 50 идеть...

я вижу рост, но вершинки и низинки не ловлю (вчера старше на год стал...)

4645 лимит

 
artikul:
Грааля нет, но слово Учителя свято )))

Учитель апельсины маслает, какой то там рисунок накалякал на скорую руку и свалил)))

Благословил впопыхах, йену сказал купить и погнал к Ахмету) 

Начинают верить, плотно присел на уши)))

 

 
Ilij:

он пока про тех, кто в Грозном в засаде...

вот лимит на продажу фунта:


Он тут чешет что Россия готова со всеми, где угодно, как и когда)
 
stranger:
Сенсей, купи евро - не видишь, не падает!!! Йене ж помогло...

утром же купил, спишьььь 

 
Ishim:

утром же купил, спишьььь 

Зачем утром, я час назад купил и никуда не опоздал)
цель - это дело наживное...
 
stranger:
Он тут чешет что Россия готова со всеми, где угодно, как и когда)
про кузькину мать чет сказал...
 
Продолжение восходящей тенденции )))

 

