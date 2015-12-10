FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 439
Чего я тебя за евроауд спрашивал, он к 50 идеть...
я вижу рост, но вершинки и низинки не ловлю (вчера старше на год стал...)
4645 лимит
100%
Грааля нет, но слово Учителя свято )))
Учитель апельсины маслает, какой то там рисунок накалякал на скорую руку и свалил)))
Благословил впопыхах, йену сказал купить и погнал к Ахмету)
Начинают верить, плотно присел на уши)))
А это речь Вована, которую он щас толкает, шо то не шибко ему верят)
вот лимит на продажу фунта:
Сенсей, купи евро - не видишь, не падает!!! Йене ж помогло...
утром же купил, спишьььь
утром же купил, спишьььь
Он тут чешет что Россия готова со всеми, где угодно, как и когда)
Продолжение восходящей тенденции )))