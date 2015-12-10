FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 352

Ishim:
Cтренджер так торгует и довольно успешно!, а я пока не могу (((( (только из командировки поясница ноет(((()
Да какое успешно, этого, эквити или как его, то нет... 
 
ну что, прощай рубль, привет дефолт?
 
Spekul:
ну что, прощай рубль, привет дефолт?
паника это хорошо....
 
Ilij:

кинут покупашек:


Да, конечно, особенно тех кто от 30-ти с лишним затарился)))

А те кто сейчас покупает, так это не покупатели, это дятлы. 

Что то чувак со своим совом, который бакс против рубля продает пропал) 

 

попробую луня:


 
Ilij:

попробую луня:


Помнишь я тебе турецкую лиру показывал? Вверх хорошо сходила, вниз хорошо идет и не надо каждый день по полю гонять с высунутым языком))) И чиф неплохо идет)
 
stranger:


Стренж, вот тебе свежачОк по новостям металлическим:


CNBC: Цены на золото могут упасть ниже 800 долл за т.у.

В долгосрочном периоде цены на золото могут упасть ниже 800 долл за т.у., заявил в интервью CNBC экономист из Университета Дьюка Харви Кампбелл.

Кампбелл провёл исследование номинальных цен на золото за последние 2.5 тыс лет, и утверждает, что реальная стоимость жёлтого металла оставалась примерно на одном уровне в реальном ценовом выражении.

"Если взглянуть на длинный период, то станет ясно, что стоимость золота не просто снижается до неких средних значений, а падает значительно ниже их, и уже затем возвращается. Вероятно, этого не случится завтра - продолжительность каждого цикла около 10-15 лет, и сегодня мы вступили в новый цикл", - говорит Кампбелл.


Пацан ваще красаучик. Он цену за 2,5 тыщи лет анализировал. А ЧТО СДЕЛАЛ ДЛЯ ПРОГНОЗА ТЫ???


ЯХУУ ФИНАНС пошло еще дальше:

«Золото теряет блеск, и розничные инвесторы обращаются к серебру»  Yahoo Financial


Вот оно че оказывается - посоны меняют золото на серебро....Айдлер бы с ума сошел


А здесь простой русский парень финансист, сопредседатель совета директоров ваще жжот напалмом:

Почему цена на золото может упасть ниже себестоимости добычи


Сегодня аналитики уже не предрекают роста цены на золото до заоблачных пределов, как они делали три года назад. Консенсус состоит в том, что, поскольку себестоимость добычи выше $1000 за унцию, цене уже почти некуда падать, и уровень $1100–1250 и есть равновесный в новом цикле. Увы, этот анализ очень поверхностен.

ЧИТАЕМ ДАЛЬШЕ:

Себестоимость вторичного золота сегодня не превосходит $600–650 за унцию. В случае падения цены на золото можем ли мы увидеть себестоимость переработки на уровне $500? Конечно.

Себестоимость добычи — величина переменная. Исторически снижение цены золота на $100 соответствовало снижению себестоимости на $28, при падении цены на золото до $900 себестоимость упадет примерно на тот же уровень как за счет дальнейшего выхода из бизнеса самых дорогих производителей, так и за счет повышения эффективности. При этом в структуре себестоимости добычи денежные расходы не превышают $500 с унции, а расходы на защиту среды составляют более $300.


А вот тут я ни черта не понял.

У меня хоть и 3 класса образования за плечами, но все же:

Денежные расходы не превышают $500 с унции +  расходы на защиту среды составляют более $300   ЭТО НЕ РАВНО  равновесному уровню в $1100-1250.

Но простой русский парень  потом поправляет себя:

Для производителей золота уровень операционной себестоимости сейчас не выше $800 за унцию, и он может несколько снизиться.

(Хотя вначале писал, что сейчас себестоимость выше 1000 бакинских).

Полный вариант тут: http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi





 
Спасибо) Да коню ясно, что будут опускать, а потом погонят на перехай, а откуда и когда эт ты к Учителю)))
 
Ilij:

чужую мозгу в череп не положишь...

EURAUD на дырку на травил:


За евроауд ниче тебе не скажу, не следил. Нефти, при средней себестоимости добычи около 70, ичего не помешало упасть ниже.
 
stranger:
За евроауд ниче тебе не скажу, не следил. Нефти, при средней себестоимости добычи около 70, ичего не помешало упасть ниже.

да и хрен с ней, с нефтью (у меня пенсия каждое первое число месяца...)


