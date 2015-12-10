FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 352
Cтренджер так торгует и довольно успешно!, а я пока не могу (((( (только из командировки поясница ноет(((()
ну что, прощай рубль, привет дефолт?
кинут покупашек:
Да, конечно, особенно тех кто от 30-ти с лишним затарился)))
А те кто сейчас покупает, так это не покупатели, это дятлы.
Что то чувак со своим совом, который бакс против рубля продает пропал)
попробую луня:
попробую луня:
Стренж, вот тебе свежачОк по новостям металлическим:
CNBC: Цены на золото могут упасть ниже 800 долл за т.у.
В долгосрочном периоде цены на золото могут упасть ниже 800 долл за т.у., заявил в интервью CNBC экономист из Университета Дьюка Харви Кампбелл.
Кампбелл провёл исследование номинальных цен на золото за последние 2.5 тыс лет, и утверждает, что реальная стоимость жёлтого металла оставалась примерно на одном уровне в реальном ценовом выражении.
"Если взглянуть на длинный период, то станет ясно, что стоимость золота не просто снижается до неких средних значений, а падает значительно ниже их, и уже затем возвращается. Вероятно, этого не случится завтра - продолжительность каждого цикла около 10-15 лет, и сегодня мы вступили в новый цикл", - говорит Кампбелл.
Пацан ваще красаучик. Он цену за 2,5 тыщи лет анализировал. А ЧТО СДЕЛАЛ ДЛЯ ПРОГНОЗА ТЫ???
ЯХУУ ФИНАНС пошло еще дальше:
«Золото теряет блеск, и розничные инвесторы обращаются к серебру» Yahoo Financial
Вот оно че оказывается - посоны меняют золото на серебро....Айдлер бы с ума сошел
А здесь простой русский парень финансист, сопредседатель совета директоров ваще жжот напалмом:
Почему цена на золото может упасть ниже себестоимости добычи
Сегодня аналитики уже не предрекают роста цены на золото до заоблачных пределов, как они делали три года назад. Консенсус состоит в том, что, поскольку себестоимость добычи выше $1000 за унцию, цене уже почти некуда падать, и уровень $1100–1250 и есть равновесный в новом цикле. Увы, этот анализ очень поверхностен.
ЧИТАЕМ ДАЛЬШЕ:
Себестоимость вторичного золота сегодня не превосходит $600–650 за унцию. В случае падения цены на золото можем ли мы увидеть себестоимость переработки на уровне $500? Конечно.Себестоимость добычи — величина переменная. Исторически снижение цены золота на $100 соответствовало снижению себестоимости на $28, при падении цены на золото до $900 себестоимость упадет примерно на тот же уровень как за счет дальнейшего выхода из бизнеса самых дорогих производителей, так и за счет повышения эффективности. При этом в структуре себестоимости добычи денежные расходы не превышают $500 с унции, а расходы на защиту среды составляют более $300.
А вот тут я ни черта не понял.
У меня хоть и 3 класса образования за плечами, но все же:
Денежные расходы не превышают $500 с унции + расходы на защиту среды составляют более $300 ЭТО НЕ РАВНО равновесному уровню в $1100-1250.
Но простой русский парень потом поправляет себя:
Для производителей золота уровень операционной себестоимости сейчас не выше $800 за унцию, и он может несколько снизиться.
(Хотя вначале писал, что сейчас себестоимость выше 1000 бакинских).
Полный вариант тут: http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
чужую мозгу в череп не положишь...
EURAUD на дырку на травил:
За евроауд ниче тебе не скажу, не следил. Нефти, при средней себестоимости добычи около 70, ичего не помешало упасть ниже.
да и хрен с ней, с нефтью (у меня пенсия каждое первое число месяца...)