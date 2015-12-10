FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 565
То есть - тут два варианта:
Тут комментарий ...
Если говорят, что "рубль ослабевает", это на графике означает, что линия двигается в сторону от рубля.
Например, по отношению к графику USD/RUB если линия цены двигается вверх, то это она двигается в сторону от рубля (от RUB), то есть рубль ослабевает. И двигается в сторону доллара (то есть - доллар усиливается). Одна валюта ослабевает по отношению к другой валюте, которая усиливается (тут соотношение как USD/RUB).
То есть, если кто волнуется о курсе рубля по отношению к доллару до февраля 2015 года включительно, то надо смотреть на уровень сопротивления 54.87 - как этот уровень пробит на D1 таймфрейме (и если на W1 таймфрейме тоже) - тот тут можно с большой вероятностью сказать, что цена USDRUR продолжит свой аптренд все выше ... и выше ... и выше (как по той песне извиняюсь).
в любом случае КУКЛ уже продал:
Кукл, я больше не буду. Всё в рамках, как договаривались. Отдам лося и тройной спред.
Иногда лучше помолчать, чем говорить...
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page556
в смысле? смех был на счёт блохоловства, а покупки.... (у мну то же покупки )
зыыы , а с каким пафосом выбрасывается м5 - ну прям туз крестовый ))))))))
...
ps накатило жёсткое дежавю... тайм аут.
Вспомнил. Со stranger'ом года несколько назад обсуждали, как коррелируются объёмы и экстремумы.
Ничо не меняется.
в любом случае КУКЛ уже продал:
Я не думаю, что это будет скоро ... цене еще надо пройти 52.05 ...
Пары с еной хорошо наторговываются и в правильном месте ........но енька есть енька и при такой шпильке вниз шла. Наблюдаю.
Ну вот ............ наблюдаем далее:
CADJPY формирует хороший сигнал.
