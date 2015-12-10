FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 565

Недельный график по USDRUB (среднесрочная перспектива - до февраля 2015 включительно).


То есть - тут два варианта:

  • если цена пробьет уровень 54.87 по закрытому недельному бару, то рубль до ферваля включительно будет опускаться (то есть - цена пойдет вверх).
  • если не пробьет этот уровень - то возможна коррекция - очень короткая, но я не думаю, что цена пересечет трендовую линию (выше 50 будет по любому).
 

Тут комментарий ...

Если говорят, что "рубль ослабевает", это на графике означает, что линия двигается в сторону от рубля.

Например, по отношению к графику USD/RUB если линия цены двигается вверх, то это она двигается в сторону от рубля (от RUB), то есть рубль ослабевает. И двигается в сторону доллара (то есть - доллар усиливается). Одна валюта ослабевает по отношению к другой валюте, которая усиливается (тут соотношение как USD/RUB).

 
На дневном графике - тот же уровень - 54.87 - что и на недельном.



То есть, если кто волнуется о курсе рубля по отношению к доллару до февраля 2015 года включительно, то надо смотреть на уровень сопротивления 54.87 - как этот уровень пробит на D1 таймфрейме (и если на W1 таймфрейме тоже) - тот тут можно с большой вероятностью сказать, что цена USDRUR продолжит свой аптренд все выше ... и выше ... и выше (как по той песне извиняюсь).
в любом случае КУКЛ уже продал:


 
Получил знак. Кажись, сболтнул лишнего. Роутер 44 дня отработал с последнего коннекта, сейчас брокер тьфу, сервак провайдера отвалился наглухо.
Кукл, я больше не буду. Всё в рамках, как договаривались. Отдам лося и тройной спред.
 
Ilij:


Иногда лучше помолчать, чем говорить...

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page556

 в смысле? смех был на счёт блохоловства, а покупки.... (у мну то же покупки )

зыыы , а с каким пафосом выбрасывается м5 - ну прям туз крестовый )))))))) 

 
Silent:
...

ps накатило жёсткое дежавю... тайм аут.

Вспомнил. Со stranger'ом года несколько назад обсуждали, как коррелируются объёмы и экстремумы.

Ничо не меняется.

 
Ilij:

в любом случае КУКЛ уже продал:


48.52 на дневном?


Я не думаю, что это будет скоро ... цене еще надо пройти 52.05 ...


 
Fisht_1 :

Пары с еной хорошо наторговываются и в правильном месте ........но енька есть енька и при такой шпильке вниз шла. Наблюдаю.


Ну вот ............ наблюдаем далее:

 CADJPY формирует хороший сигнал.

 
Ilij:

в любом случае КУКЛ уже продал:


Ну, ты понял куда евро идет?)
