stranger:

Сенсей, а прихожане куда разбежались?)

Можно пробовать

 

в работе ужо така фишка
 
stranger:

Дима, фунт

 

 

Второй заход ))) 

 

Шаман, если без подробностей, то вот тебе весь расклад по твоему евро)

 

Bicus:

Фу, чорт.

Рынок меня простил. Налажал в пятницу, еле-еле только щас разрулил, даже в небольшой плюс вылез. Нажрусь сегодня за здоровье Кукла.

то шо в пятницу - тока тока вылазить начало, с ох...м плюсом. ты когда успел вытащить - не пойму... ?
Bicus:

Текущая ситуация:

 

аааа, ты про это??? дак в эту фишку тока чо можно стало бабули закинуть
Spekul:

Вообщем день закончился,а  так как этот счет для внутридневной торговли то ордера все покрыл, такой вот понедельник получился


выбросил я пипсу. не климатит, т.к. игрушки для кукла это всё...
 
stranger:

Шаман, если без подробностей, то вот тебе весь расклад по твоему евро)

 

иди с чижиками меряйся
 
Bicus:

Как любопытно. Бай наверху, селл внизу.

А зачем так? 

Чтобы прибыль увеличить  

А если серьезно, то нам это понять не дано, разве что Учитель сам объяснит  

 
Ishim:
иди с чижиками меряйся
Сенсей, ты основного не можешь понять, нах тебе с кем то чем то меряться, торгуй.
 
Bicus:

Как любопытно. Бай наверху, селл внизу.

А зачем так? 

от старой тс остался - весь ход вниз взят селлами. (да и не тебе это писал - зачем тебе это? - из дома выгонят!)
