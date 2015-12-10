FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 218
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сенсей, а прихожане куда разбежались?)
Можно пробовать
Дима, фунт
Второй заход )))
Шаман, если без подробностей, то вот тебе весь расклад по твоему евро)
Фу, чорт.
Рынок меня простил. Налажал в пятницу, еле-еле только щас разрулил, даже в небольшой плюс вылез. Нажрусь сегодня за здоровье Кукла.
Текущая ситуация:
Вообщем день закончился,а так как этот счет для внутридневной торговли то ордера все покрыл, такой вот понедельник получился
Шаман, если без подробностей, то вот тебе весь расклад по твоему евро)
Как любопытно. Бай наверху, селл внизу.
А зачем так?
Чтобы прибыль увеличить
А если серьезно, то нам это понять не дано, разве что Учитель сам объяснит
иди с чижиками меряйся
Как любопытно. Бай наверху, селл внизу.
А зачем так?