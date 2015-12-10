FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 406

Новый комментарий
 

Тут нет спецов чтоли? Или желающих по голосовалке организовать? :-)

Я не знаком как её организовывать...

Там похоже и не разрешат, т.к. его вопрос в ветке "Вопросы от новичков" - вытерли по этой голосовалке...

Видимо - политика?  

... 

 

Хотя ИМХО - всё в рамках правового поля. Кто в теме - организуйте, плиз - чисто трейдинг... никакой политики... см. ветвь "Вопросов от новичка". Кто знает как. 

Тут похоже...,  форум с четвёрки - отдыхает... :-) типа не их (наш) - другой в общем.

 
Langouste:

Тут нет спецов чтоли? Или желающих по голосовалке организовать? :-)

Я не знаком как её организовывать...

Там похоже и не разрешат, т.к. его вопрос в ветке "Вопросы от новичков" - вытерли по этой голосовалке...

Видимо - политика?  

... 

Сделай сам http://simpoll.ru )))
 

для свободных баевых бабелей:


 
artikul:
Сделай сам http://simpoll.ru )))

http://simpoll.ru - читать надо

. разбираться. :-)

Время идёт... рынок закрывается скоро. Интересует сейчас.  

 

Любители краткосрочных мажоров,покупать пора как бы...............

 

 
Langouste:

http://simpoll.ru - читать надо

. разбираться. :-)

Время идёт... рынок закрывается скоро. Интересует сейчас.  

ты  собираешься входить в рынок по голосовалке десятка демотрейдеров?

Красаучик, чЁ

[Удален]  
Langouste:

Хотя ИМХО - всё в рамках правового поля. Кто в теме - организуйте, плиз - чисто трейдинг... никакой политики... см. ветвь "Вопросов от новичка". Кто знает как. 

Тут похоже...,  форум с четвёрки - отдыхает... :-) типа не их (наш) - другой в общем.

да и не забудь на рублик глянуть сначала и снять розовые очки )))

кто то начал рулить всё-таки...

2 рупи как ветромммм....

 
lactone:

ты  собираешься входить в рынок по голосовалке десятка демотрейдеров?

Красаучик, чЁ

Нет. Просто чисто мнений обитателей (не забаненных) есть желание глянуть.
 
_new-rena:

да и не забудь на рублик глянуть сначала и снять розовые очки )))

кто то начал рулить всё-таки...

:-) 

Всё уже  снято... Буду откупать дальше... :-)

По фундаменту ещё есть куда... :-) 

1...399400401402403404405406407408409410411412413...871
Новый комментарий