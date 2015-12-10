FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 761

мысли по рублю

 

на цифры не смотрите это модель - модель не основанная на "индикаторах". Она основана на силе вливаний (читай объемов) и тому подобного

+ уровни 

 
stranger:

Нет объемов на падении.

На скрине глянь. 

BetterVolume берет данные с фьючерсов или стандартные форексные?
 
IRIP:

мысли по рублю

 

на цифры не смотрите это модель - модель не основанная на "индикаторах". Она основана на силе вливаний (читай объемов) и тому подобного

+ уровни 

Убыток на скрине с тестера или у брокера?
 
IRIP:
BetterVolume берет данные с фьючерсов или стандартные форексные?

В мт конечно тиковые, но эти нет.

 

Вот в пятницу чего то там подросло по объемам. Думаешь неделю ждали и решили продавать наконец то?))) 

Если на падении объемов нет, а у поддержки они появляются, то тут и гадать нечего, пойдет вверх. 

Уменьшались вторник, среда и четвер, в пятницу появились, глянь на дневку рубля. 

 
gnawingmarket:
Убыток на скрине с тестера или у брокера?

ЭТО ТЕСТЕР, Я ГОНЯЮ ИНДЮКИ

 

stranger:

В мт конечно тиковые, но эти нет.

 

Вот в пятницу чего то там подросло по объемам. Думаешь неделю ждали и решили продавать наконец то?))) 

Если на падении объемов нет, а у поддержки они появляются, то тут и гадать нечего, пойдет вверх. 

Уменьшались вторник, среда и четвер, в пятницу появились, глянь на дневку рубля. 

А ГДЕ ЭТО СМОТРЕТЬ? 

 
IRIP:

ЭТО ТЕСТЕР, Я ГОНЯЮ ИНДЮКИ

 

А ГДЕ ЭТО СМОТРЕТЬ? 

http://www.cmegroup.com/trading/fx/emerging-market/russian-ruble_quotes_volume_voi.html?venue=F&foi=O

Да в любой программе с фьючерсами можешь глянуть где есть рубль. 

Russian Ruble Futures
 

Для информации

по евро

больше 53% в лонгах

по фунту - больше 52-х% 

все позиции 

 
stranger:

Для информации

по евро

больше 53% в лонгах

по фунту - больше 52-х% 

Больше/меньше - не корректно. Может эти 52-53 процента - мелкие держатели позиций и у каждого всего по $100. Нужны относительные цифры. В количестве денег.
 
barabashkakvn:
Больше/меньше - не корректно. Может эти 52-53 процента - мелкие держатели позиций и у каждого всего по $100. Нужны относительные цифры. В количестве денег.

Не тут в другом прикол, при динамическом равновесии 50/50 рынок может блуждать куда угодно.

Если же есть перекос в одну сторону, тем выше шанс разворота. При 53/47 шанс не очень большой. При 70/30 вероятность разворота очень велика.

Воронья слободка не могла не сгореть, тк все её жители застраховались от пожара. 

 
Urain:

Не тут в другом прикол, при динамическом равновесии 50/50 рынок может блуждать куда угодно.

Если же есть перекос в одну сторону, тем выше шанс разворота. При 53/47 шанс не очень большой. При 70/30 вероятность разворота очень велика.

Воронья слободка не могла не сгореть, тк все её жители застраховались от пожара. 

Нельзя знать наверняка, куда большинство (не участников рынка, а большинство позиций в денежном выражении) навострили уши - рынок Forex децентрализован. У одной торговой организации будет статистика - 26% в SELL, у второй будет 84% в SELL. 
