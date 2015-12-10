FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 761
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мысли по рублю
на цифры не смотрите это модель - модель не основанная на "индикаторах". Она основана на силе вливаний (читай объемов) и тому подобного
+ уровни
Нет объемов на падении.
На скрине глянь.
мысли по рублю
на цифры не смотрите это модель - модель не основанная на "индикаторах". Она основана на силе вливаний (читай объемов) и тому подобного
+ уровни
BetterVolume берет данные с фьючерсов или стандартные форексные?
В мт конечно тиковые, но эти нет.
Вот в пятницу чего то там подросло по объемам. Думаешь неделю ждали и решили продавать наконец то?)))
Если на падении объемов нет, а у поддержки они появляются, то тут и гадать нечего, пойдет вверх.
Уменьшались вторник, среда и четвер, в пятницу появились, глянь на дневку рубля.
Убыток на скрине с тестера или у брокера?
ЭТО ТЕСТЕР, Я ГОНЯЮ ИНДЮКИ
В мт конечно тиковые, но эти нет.
Вот в пятницу чего то там подросло по объемам. Думаешь неделю ждали и решили продавать наконец то?)))
Если на падении объемов нет, а у поддержки они появляются, то тут и гадать нечего, пойдет вверх.
Уменьшались вторник, среда и четвер, в пятницу появились, глянь на дневку рубля.
А ГДЕ ЭТО СМОТРЕТЬ?
ЭТО ТЕСТЕР, Я ГОНЯЮ ИНДЮКИ
А ГДЕ ЭТО СМОТРЕТЬ?
http://www.cmegroup.com/trading/fx/emerging-market/russian-ruble_quotes_volume_voi.html?venue=F&foi=O
Да в любой программе с фьючерсами можешь глянуть где есть рубль.
Для информации
по евро
больше 53% в лонгах
по фунту - больше 52-х%
все позиции
Для информации
по евро
больше 53% в лонгах
по фунту - больше 52-х%
Больше/меньше - не корректно. Может эти 52-53 процента - мелкие держатели позиций и у каждого всего по $100. Нужны относительные цифры. В количестве денег.
Не тут в другом прикол, при динамическом равновесии 50/50 рынок может блуждать куда угодно.
Если же есть перекос в одну сторону, тем выше шанс разворота. При 53/47 шанс не очень большой. При 70/30 вероятность разворота очень велика.
Воронья слободка не могла не сгореть, тк все её жители застраховались от пожара.
Не тут в другом прикол, при динамическом равновесии 50/50 рынок может блуждать куда угодно.
Если же есть перекос в одну сторону, тем выше шанс разворота. При 53/47 шанс не очень большой. При 70/30 вероятность разворота очень велика.
Воронья слободка не могла не сгореть, тк все её жители застраховались от пожара.