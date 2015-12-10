FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 625

Новый комментарий
 
stranger:

Да нет такого где ТОЧНО. Ставишь бабки и получаешь результат, только так.

А так логика по уровням правильная. 

 

 вот, следующий уровень виден - 0.82359 - для покупок. Вот и думай, сейчас остановится, или будет падать аж туда

 
IRIP:

Например эту?

 

белым, выделил 

ЭТИ !!!

клево цена отрабатывает палки?

 
Ilij:

ЭТИ !!!

клево цена отрабатывает палки?

 

возможно...

 

ну а что делать с подчеркнутыми синим цветом...  

 
IRIP:

 

 вот, следующий уровень виден - 0.82359 - для покупок. Вот и думай, сейчас остановится, или будет падать аж туда

Да не, следующий уровень там чуть выше 80-ти.

Илья, открой график фунта и глянь. 

 
stranger:

Да не, следующий уровень там чуть выше 80-ти.

Илья, открой график фунта и глянь. 

я вижу только это на Н4

 

 
stranger:

Да не, следующий уровень там чуть выше 80-ти.


У меня такие уровни видні

 

 
IRIP:

 ну а что делать с подчеркнутыми синим цветом...  

рельсы для дневок
 
stranger:


Илья, открой график фунта и глянь. 

вы спросили про что - то (на слух не воспринимаю) и мне же искать это что - то?
 
Ilij:
рельсы для дневок
рельсы?
 
Ilij:
вы спросили про что - то (на слух не воспринимаю) и мне же искать это что - то?

я уже нашел на гбпюсд 

график показывал выше

  

1...618619620621622623624625626627628629630631632...871
Новый комментарий