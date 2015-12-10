FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 625
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нет такого где ТОЧНО. Ставишь бабки и получаешь результат, только так.
А так логика по уровням правильная.
вот, следующий уровень виден - 0.82359 - для покупок. Вот и думай, сейчас остановится, или будет падать аж туда
Например эту?
белым, выделил
ЭТИ !!!
клево цена отрабатывает палки?
ЭТИ !!!
клево цена отрабатывает палки?
возможно...
ну а что делать с подчеркнутыми синим цветом...
вот, следующий уровень виден - 0.82359 - для покупок. Вот и думай, сейчас остановится, или будет падать аж туда
Да не, следующий уровень там чуть выше 80-ти.
Илья, открой график фунта и глянь.
Да не, следующий уровень там чуть выше 80-ти.
Илья, открой график фунта и глянь.
я вижу только это на Н4
Да не, следующий уровень там чуть выше 80-ти.
У меня такие уровни видні
ну а что делать с подчеркнутыми синим цветом...
Илья, открой график фунта и глянь.
рельсы для дневок
вы спросили про что - то (на слух не воспринимаю) и мне же искать это что - то?
я уже нашел на гбпюсд
график показывал выше