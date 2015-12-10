FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 314

Новый комментарий
 
_new-rena:

Чую я форекс заразная штука. Оччень трудно снять розовые очки и посмотреть на реальность....

Я в шоке...

Вот зачем накрывать весь график индюками? По сути ни один же не нужен. Глаза ведь тока чуток напрячь нада...

Да даже и уровни не нужны, по большому счету

Ну чо за план такой по еврику и откуда покупка по фунту...

В шоке, в шоке я....

график цены это индикативный элемент, и нужен он? ;))

конец месяца, недели, будет интересно.

 
_new-rena:

Вот зачем накрывать весь график индюками? По сути ни один же не нужен. Глаза ведь тока чуток напрячь нада...

Ну чо за план такой по еврику и откуда покупка по фунту...  

А что не так, царь государь? 

по USDCHF тоже вроде - покупки не планируются никэм...

но система кажет - входим 

 

клондайк в реальном времени:


 

тем временем за доллар уже 49,32 хотят =)
если даже не торговать, а просто держать в $ депозит у брокера =) ууууууууууууууу

заработок 

 
_new-rena:

нет слов проста:

сегодня же с утра стратегию изложил. читал?

под "никем" я подразумевал ... 
[Удален]  
costy_:

график цены это индикативный элемент, и нужен он? ;))

конец месяца, недели, будет интересно.

именно тока график и нужен. Понял куда прэ и норм... Больше ничо придумывать не надо. Тока повыгоднее сторговать остается.
[Удален]  
IRIP:

тем временем за доллар уже 49,32 хотят =)
если даже не торговать, а просто держать в $ депозит у брокера =) ууууууууууууууу

заработок 

Главно живым оставить )))

продажа в банке - 51,3, покупка - 48,1

 
_new-rena:

Чую я форекс заразная штука. Оччень трудно снять розовые очки и посмотреть на реальность....

Я в шоке...

Вот зачем накрывать весь график индюками? По сути ни один же не нужен. Глаза ведь тока чуток напрячь нада...

Да даже и уровни не нужны, по большому счету

Ну чо за план такой по еврику и откуда покупка по фунту...

В шоке, в шоке я....

Конечно трудно это незамутнённый взгляд (Сома Раса так сказать единоначалие), как говорил один Учитель - в Тантре нет ничего хорошего и нет ничего плохого - всё идёт как идёт (это о жизни. ))), а вот если ВЫ не находитесь в "центре" то вам нужно различать  плохое и хорошее. (вот находишься в центре - вокруг бушуют энергии положительные и отрицательные - и видишь что это одно и то же.... (подбежал чел. чо то трёт про % - а ты видишь его замыслы))))).

  Вариант использовать опыт духовного развития! Что бы вам ответил Учитель! думаю так - пользуйся индикатором пусть он тебе приносит прибыль, а когда увидишь что прибыль идёт и без него - выкинь его. 

[Удален]  
Ishim:

Конечно трудно это незамутнённый взгляд (Сома Раса так сказать единоначалие), как говорил один Учитель - в Тантре нет ничего хорошего и нет ничего плохого - всё идёт как идёт (это о жизни. ))), а вот если ВЫ не находитесь в "центре" то вам нужно различать  плохое и хорошее. (вот находишься в центре - вокруг бушуют энергии положительные и отрицательные - и видишь что это одно и то же.... (подбежал чел. чо то трёт про % - а ты видишь его замыслы))))).

  Вариант использовать опыт духовного развития! Что бы вам ответил Учитель! думаю так - пользуйся индикатором пусть он тебе приносит прибыль, а когда увидишь что прибыль идёт и без него - выкинь его. 

Мне вот лично теперь стыдно вспоминать свою тупость и упертость.... Надо было просто задуматься и не так глубоко...
 
_new-rena:
Мне вот лично теперь стыдно вспоминать свою тупость....
это не тупость это эволюция! (особенно хорошо стало приходить новое - когда всё нашёл и ничего не надо)
1...307308309310311312313314315316317318319320321...871
Новый комментарий