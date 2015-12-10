FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 314
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чую я форекс заразная штука. Оччень трудно снять розовые очки и посмотреть на реальность....
Я в шоке...
Вот зачем накрывать весь график индюками? По сути ни один же не нужен. Глаза ведь тока чуток напрячь нада...
Да даже и уровни не нужны, по большому счету
Ну чо за план такой по еврику и откуда покупка по фунту...
В шоке, в шоке я....
график цены это индикативный элемент, и нужен он? ;))
конец месяца, недели, будет интересно.
Вот зачем накрывать весь график индюками? По сути ни один же не нужен. Глаза ведь тока чуток напрячь нада...
Ну чо за план такой по еврику и откуда покупка по фунту...
А что не так, царь государь?
по USDCHF тоже вроде - покупки не планируются никэм...
но система кажет - входим
клондайк в реальном времени:
тем временем за доллар уже 49,32 хотят =)
если даже не торговать, а просто держать в $ депозит у брокера =) ууууууууууууууу
заработок
нет слов проста:
сегодня же с утра стратегию изложил. читал?
график цены это индикативный элемент, и нужен он? ;))
конец месяца, недели, будет интересно.
тем временем за доллар уже 49,32 хотят =)
если даже не торговать, а просто держать в $ депозит у брокера =) ууууууууууууууу
заработок
Главно живым оставить )))
продажа в банке - 51,3, покупка - 48,1
Чую я форекс заразная штука. Оччень трудно снять розовые очки и посмотреть на реальность....
Я в шоке...
Вот зачем накрывать весь график индюками? По сути ни один же не нужен. Глаза ведь тока чуток напрячь нада...
Да даже и уровни не нужны, по большому счету
Ну чо за план такой по еврику и откуда покупка по фунту...
В шоке, в шоке я....
Конечно трудно это незамутнённый взгляд (Сома Раса так сказать единоначалие), как говорил один Учитель - в Тантре нет ничего хорошего и нет ничего плохого - всё идёт как идёт (это о жизни. ))), а вот если ВЫ не находитесь в "центре" то вам нужно различать плохое и хорошее. (вот находишься в центре - вокруг бушуют энергии положительные и отрицательные - и видишь что это одно и то же.... (подбежал чел. чо то трёт про % - а ты видишь его замыслы))))).
Вариант использовать опыт духовного развития! Что бы вам ответил Учитель! думаю так - пользуйся индикатором пусть он тебе приносит прибыль, а когда увидишь что прибыль идёт и без него - выкинь его.
Конечно трудно это незамутнённый взгляд (Сома Раса так сказать единоначалие), как говорил один Учитель - в Тантре нет ничего хорошего и нет ничего плохого - всё идёт как идёт (это о жизни. ))), а вот если ВЫ не находитесь в "центре" то вам нужно различать плохое и хорошее. (вот находишься в центре - вокруг бушуют энергии положительные и отрицательные - и видишь что это одно и то же.... (подбежал чел. чо то трёт про % - а ты видишь его замыслы))))).
Вариант использовать опыт духовного развития! Что бы вам ответил Учитель! думаю так - пользуйся индикатором пусть он тебе приносит прибыль, а когда увидишь что прибыль идёт и без него - выкинь его.
Мне вот лично теперь стыдно вспоминать свою тупость....