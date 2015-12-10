FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 173
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Старый замаскировался?
Speculator_:
я не понял вашего вопроса
Вход
Bank of America: возможно начало коррекции по доллару
Bank of America Merrill Lynch придерживается долгосрочных бычьих взглядов на доллар (ставит цель по индексу USD на область 106,00), но в ближайшей и среднесрочной перспективе USD может немного скорректироваться / направиться ниже.
«Действительно, пара EUR/USD уже начала движение вверх. Мы рассматриваем эту коррекцию как возможность приблизиться к 1,28/1,30 в ближайшие недели», - отмечает Bank of America Merrill Lynch.
врут? нее?
Енку продаю с текущих 117,57 без стопа
Без стопа, еще и перед FOMC... iron balls.
Закрыл все сделки, кроме евро. Перевел в б.у., пусть болтается.
Вход
Стоп
Вход/Стоп
... пук !
))))
Bank of America: возможно начало коррекции по доллару
Bank of America Merrill Lynch придерживается долгосрочных бычьих взглядов на доллар (ставит цель по индексу USD на область 106,00), но в ближайшей и среднесрочной перспективе USD может немного скорректироваться / направиться ниже.
«Действительно, пара EUR/USD уже начала движение вверх. Мы рассматриваем эту коррекцию как возможность приблизиться к 1,28/1,30 в ближайшие недели», - отмечает Bank of America Merrill Lynch.
врут? нее?
Стоп
Выход вход