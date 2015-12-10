FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 173

Speculator_:
Старый замаскировался? 
я не понял вашего вопроса
 

Speculator_:

 


 
KanIII:
я не понял вашего вопроса
Почему Ваш выбор пал на флудо ветку? На форуме сотни тем! 
 

Bank of America: возможно начало коррекции по доллару
Bank of America Merrill Lynch придерживается долгосрочных бычьих взглядов на доллар (ставит цель по индексу USD на область 106,00), но в ближайшей и среднесрочной перспективе USD может немного скорректироваться / направиться ниже.

«Действительно, пара EUR/USD уже начала движение вверх. Мы рассматриваем эту коррекцию как возможность приблизиться к 1,28/1,30 в ближайшие недели», - отмечает Bank of America Merrill Lynch.

 

врут? нее? 

 
kwinto:
Енку продаю с текущих 117,57 без стопа

Без стопа, еще и перед FOMC... iron balls. 

Закрыл все сделки, кроме евро. Перевел в б.у., пусть болтается.

 
Speculator_:

Стоп

 

Speculator_:

... пук !

))))

Ishim:

в принципе через неделю (10дней) тоже ожидаю начало, тока без таких мыслей, как у аналитиков банка. это более чем очевидно, но не более того. но пока не увижу своими глазами - пофиг любой трёп на эту тему... падаем, значит падаем ))))
 
Speculator_:

Выход вход 

 

