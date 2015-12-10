FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 592

stranger:

Какие нах прогнозы, Учитель же сказал - клоунада закончилась))))

 

седня тоже думал про сеточки. пришлось оставить такую мыслю... чуток завышается риск, а может и не чуток, от лота зависит....
 
_new-rena:
вчера тут скринил на пару страниц товарисч прогноз. мне его мысля понравилась - месячишки мол на долгосрок. так я пока с минуток начал. потестирую немнога и на ТФ повыше зайду... тогда, да - сходиться прогнозы начнут...
Какие прогнозы, ты торгуешь то что видишь, ты же не знал что фунт на 5650 купят? Догадывался, что там могут, увидел и вощел)
ну да, примерно так
 
R0MAN:

Там с 12 лямов с сентября 43 ляма по итогам за кватрал рублей. 

Вот эт я понимаю - наторговал... :-)

Роман, ты где сейчас пропадаешь?)
 
_new-rena:
седня тоже думал про сеточки. пришлось оставить такую мыслю... чуток завышается риск, а может и не чуток, от лота зависит....
Это не сеточка, диапазон маленький, иначе прикинул никак, зае...ли они со своими выносами.
 
Аналогично

 

 
Ну да, говорил, там есть два уровня 8440 и 8520.
 
Торгую, некогда беседовать... :-)
 
А что там торговать, в понедельник фунт купил, половину на 5650, +100 пп, прикрыл, сегодня ауди. Все.
 
СКР предложил уголовное наказание за манипулирование на валютном рынке - http://top.rbc.ru/finances/11/12/2014/548999492ae596f55584b697 

 

пока на свободе... 

