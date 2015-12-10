FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 592
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какие нах прогнозы, Учитель же сказал - клоунада закончилась))))
вчера тут скринил на пару страниц товарисч прогноз. мне его мысля понравилась - месячишки мол на долгосрок. так я пока с минуток начал. потестирую немнога и на ТФ повыше зайду... тогда, да - сходиться прогнозы начнут...
Какие прогнозы, ты торгуешь то что видишь, ты же не знал что фунт на 5650 купят? Догадывался, что там могут, увидел и вощел)
Там с 12 лямов с сентября 43 ляма по итогам за кватрал рублей.
Вот эт я понимаю - наторговал... :-)
седня тоже думал про сеточки. пришлось оставить такую мыслю... чуток завышается риск, а может и не чуток, от лота зависит....
Какие нах прогнозы, Учитель же сказал - клоунада закончилась))))
Аналогично
Аналогично
Роман, ты где сейчас пропадаешь?)
Торгую, некогда беседовать... :-)
Роман, ты где сейчас пропадаешь?)
СКР предложил уголовное наказание за манипулирование на валютном рынке - http://top.rbc.ru/finances/11/12/2014/548999492ae596f55584b697
пока на свободе...