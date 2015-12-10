FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 322

kwinto:
да нет после этого не было, если ты о евро... а индекс бакса так там таких котировок уже 9 так что будет все внезапно )) как в декабре 2008 на дейли глянь..

не вижу:

Я же там где надо?

 
тут еще вариант нарисовался по Ганну до февраля наверх в 32ю и вниз до августа.... ну это как план Б... позицию от 2385 держу.. просто давно при таком падении евро не было столько "Гепов" на индексе бакса + свечи без теней у одного "поставщика ликвидности")) говорят обратное... что все это мега развод
 
_new-rena:

не вижу:

Я же там где надо?

по евро в термике посмотри 26-29 сентября ГЕП и потом как в декабре мы его закрыли лихо в 2008ом
 

По Еврушке продажи что-ли  идут.

kwinto:
по евро в термике посмотри 26-29 сентября ГЕП и потом как в декабре мы его закрыли лихо в 2008ом

посмотрел. дак это я на память помню.

а вот план Б вроде как ближе, т.к. это: уж очень периодично и отпадает 2004, 2008, 2012 ..?... 2016

я тоже уже планы строил как то...

 
кароче вот - все красные линии это "неправильные котиры" ))
tuma88:

По Еврушке продажи что-ли  идут.

порядок наводят )))
kwinto:
кароче вот - все красные линии это "неправильные котиры" ))
те которые уже не видно - посещали?
 
tuma88:

По Еврушке продажи что-ли  идут.

чем ниже упадет без корректона тем будет больше ахтунга наверх )
 
_new-rena:
те которые уже не видно - посещали?
нет - все красные должны отработать - это как с той котировкой тиковой... 
