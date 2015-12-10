FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 263

Ishim:
122 и большая коррекция )))
Да забыл, никто кроме Учителя 
 
stranger:
Шютка, да, дарагой)))
Я знаю, что будет дальше (это уже было) - навлетаешь со свими проносами - иии потом аккуратные насиженные скрины уже в бу ))))))))))))))) 
stranger:

А вот что буде потом не знает никто, Рена, спроси у тех чуваков, которые вот там тоже так думали - "немножко вниз и пойдем дальше")

это было давно и тренд там сменился. вот там как раз и кроемся не стопом, а полностью
 
stranger:
Да забыл, никто кроме Учителя 
а чо дальше будет знаешь ? ))))))))) (просто пронос на W1))))))))))
 

Илья, киви жив, он не умер)))

 

stranger:

Совсем Вася))))

 

не стирай.

я продал дорого (на будущем хае (вероятнее) или лое (менее вероятно) - пофигу, посмотрим потом концовку

 
_new-rena:

не стирай.

я купил дёшево, посмотрим потом концовку

Дешево это где, по 5633 или 5590?)))) Если сегодня, то я искал бы покупки на 20 пуков ниже.
stranger:
Дешево это где, по 5633 или 5590?))))

на твоем оранжевом ))) подождем - это начало тока

кстати не купил, а продал дорого - поправил уже

 
_new-rena:
на твоем оранжевом ))) подождем - это начало тока
Вот на вашем евро четкий уровень - 2444.
stranger:
Вот на вашем евро четкий уровень - 2444.
тоже начало тока. паровоз и состав уже в пути к той же цели, которую обозначил вчера. ориентир 16-30 мск, расписание такое))))
