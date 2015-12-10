FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 263
122 и большая коррекция )))
Шютка, да, дарагой)))
А вот что буде потом не знает никто, Рена, спроси у тех чуваков, которые вот там тоже так думали - "немножко вниз и пойдем дальше")
Да забыл, никто кроме Учителя
Илья, киви жив, он не умер)))
Совсем Вася))))
я продал дорого (на будущем хае (вероятнее) или лое (менее вероятно) - пофигу, посмотрим потом концовку
не стирай.
я купил дёшево, посмотрим потом концовку
Дешево это где, по 5633 или 5590?))))
кстати не купил, а продал дорого - поправил уже
на твоем оранжевом ))) подождем - это начало тока
Вот на вашем евро четкий уровень - 2444.