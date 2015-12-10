FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 304
Кинь на Н4 фунта, глянем.
Илья, ау)
а вот другой ДЦ:
где истина, хз...
у него свой принцип тама, я уж не стал въезжать. лично я всего одну цель держу за уровень и делов...
Это не уровни, это разделение графика на равные диапазоны.
А хрюшку такую закинуть тоже не проблема, толку с нее)
пусть не уровни...
можно оставить на дежурные сутки только два
рассчитаны из прошлого движения цены за N дней
ну и продал малость:
вот на такие, селлки к примеру:
вот на такие:
Лучше всего как у Учителя - через 30 пипок))))
Учитель там через 100 забацал, дак мне далеко есчо до такого....
У Ильи тоже не так
Главное же цель (уровень, хотя бы один), а остальное само собой наростет )))) За оандой смотрел некоторое время. Рынку(форексу) же торговля нужна, спреды наконец и въехал в суть потихонечку...
Учитель там через 100 забацал, дак мне далеко есчо до такого....
А что за той Оандой смотреть, там сейчас покупают, а через час продают, нах оно моск себе забивать.
суть главно - крупняк всяко разторгуют (тока это заметил)..., остальное тама лажа полная. уровень конечно считать надо, его нигде не покажут и не соберут стока инфы, скока есть в самой котировке
Главное же цель (уровень, хотя бы один), а остальное само собой наростет ))))
вот это верно
хоть и вверх тренд, ну кукла малость продал
и я с ним: