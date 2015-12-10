FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 304

stranger:

Кинь на Н4 фунта, глянем.

Илья, ау) 

а вот другой ДЦ:

где истина, хз...

_new-rena:
у него свой принцип тама, я уж не стал въезжать. лично я всего одну цель держу за уровень и делов...
наврал ведь... первый, согласен - выход, а второй - вход
 
Ilij:

Это не уровни, это разделение графика на равные диапазоны.

 

А хрюшку такую закинуть тоже не проблема, толку с нее)

 

 
stranger:

пусть не уровни...

можно оставить на дежурные сутки только два

рассчитаны из прошлого движения цены за N дней

ну и продал малость:


stranger:

вот на такие, селлки к примеру:


 
_new-rena:

вот на такие:


Лучше всего как у Учителя - через 30 пипок))))
stranger:
Учитель там через 100 забацал, дак мне далеко есчо до такого....

У Ильи тоже не так

Главное же цель (уровень, хотя бы один), а остальное само собой наростет )))) За оандой смотрел некоторое время. Рынку(форексу) же торговля нужна, спреды наконец и въехал в суть потихонечку...

 
_new-rena:

Главное же цель (уровень, хотя бы один), а остальное само собой наростет )))) За оандой смотрел некоторое время. Рынку же торговля нужна, спреды наконец и въехал в суть потихонечку...

А что за той Оандой смотреть, там сейчас покупают, а через час продают, нах оно моск себе забивать.
stranger:
суть главно - крупняк всяко разторгуют (тока это заметил)..., остальное тама лажа полная. уровень конечно считать надо, его нигде не покажут и не соберут стока инфы, скока есть в самой котировке

 
_new-rena:

вот это верно

хоть и вверх тренд, ну кукла малость продал

и я с ним:


