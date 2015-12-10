FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 343
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мазня.
да сл - 140 пипс, а тп от 70 в данной сделке тп - 250 пипс. Стратегию думать не надо - надо ещё и эту оттестить. На счёт стопа ты прав это как форс-мажор - возможно срабатывание при непредвиденных обстоятельствах.
И еще пару штук
Я тебе лучше прибыль покажу, счет открыт 14.11 этого года, открыл безсвоповый, комиссия, а статистику себе оставь)
И еще пару штук
не стреляйте в пианиста...
у тя есть чо? давай тестану! (только не надо дибилизма с плитами - сработает когда придёт время))) - как по еньке)))))))))))))
Зачем же так грубо, пианист?))))
Бог подаст)))
Я тебе лучше прибыль покажу, счет открыт 14.11 этого года, открыл безсвоповый, комиссия, а статистику себе оставь)
Шаман, если нефть, серебро, золото, ауди продают и оно летит, то я и не спорю, а если чиф и евро застряли в уровнях, то ты рисуй не рисуй, пробьют - упадет, нет - хороший откат, по евро к 34-35, по чифу 90-91.
опять соскакивеашь ))))), меня интересует моя собственная статистика. (когда всё будет ок! - тогда и выложу в сигналы)
Зачем же так грубо, пианист?))))
Бог подаст)))