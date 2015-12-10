FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 343

stranger:
Мазня.
  не стреляйте в пианиста...
 
Ishim:
да сл - 140 пипс, а тп от 70 в данной сделке тп - 250 пипс. Стратегию думать не надо - надо ещё и эту оттестить. На счёт стопа ты прав это как форс-мажор - возможно срабатывание при непредвиденных обстоятельствах.

stranger:
Я тебе лучше прибыль покажу, счет открыт 14.11 этого года, открыл безсвоповый, комиссия, а статистику себе оставь)
опять соскакивеашь ))))), меня интересует моя собственная статистика. (когда всё будет ок! - тогда и выложу в сигналы)
 
stranger:

у тя есть чо? давай тестану! (только не надо дибилизма с плитами - сработает когда придёт время))) - как по еньке)))))))))))))
 
Ishim:
Шаман, если нефть, серебро, золото, ауди продают и оно летит, то я и не спорю, а если чиф и евро застряли в уровнях, то ты рисуй не рисуй, пробьют - упадет, нет - хороший откат, по евро к 34-35, по чифу 90-91.
 
Ishim:
Зачем же так грубо, пианист?))))

Бог подаст))) 

stranger:
Я тебе лучше прибыль покажу, счет открыт 14.11 этого года, открыл безсвоповый, комиссия, а статистику себе оставь)
норм. бывают и без комиссии плюсом
 
stranger:
Шаман, если нефть, серебро, золото, ауди продают и оно летит, то я и не спорю, а если чиф и евро застряли в уровнях, то ты рисуй не рисуй, пробьют - упадет, нет - хороший откат, по евро к 34-35, по чифу 90-91.
Особо не слежу - по нефти разводка чисто амеровская никуда она не упадёт, серебро, золото, ауди - ауди хорошая машина только говорят масло жрёт. Чиф он как пиф - для инвалидов (инвалидная коляска для головы). Евро отскочит - как всегда - зимой думаю выше 27 не будет.
Ishim:
опять соскакивеашь ))))), меня интересует моя собственная статистика. (когда всё будет ок! - тогда и выложу в сигналы)
щас так думаешь. вряд ли положишь - смысла не будет, сам потом поймешь
 
stranger:

Зачем же так грубо, пианист?))))

Бог подаст))) 

это на счёт безсвопового - а вывести дадут?
