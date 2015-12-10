FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 228

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:
Дело в том, что у НЕГО шаловливые ручки бежат впереди моска, надо сначала наручники ему одеть, потом посадить за монитор, чтоб позырил, а через часик отпускать)))))
а монитор не забыть протереть и отлепить жвачку с рук )))
 
stranger:

Покупай, чего скажем) Как это ты на прошлой неделе киви прямо в поддержку солил?

дожился со своими палками) 

 

обыкновенное матожидание...

а оно мне шепчет за продажи с указанными тейками

и это, попробую Евру купить с со стопом 10 п.


[Удален]  
Ilij:

обыкновенное матожидание...

а оно мне шепчет за продажи с указанными тейками

и это, попробую Евру купить с со стопом 10 п.


считай что сработал (2п спред и 8 в подарок куклу)

ладно, у меня продано в полночь. спасибо заранее

 
Ilij:

обыкновенное матожидание...

а оно мне шепчет за продажи с указанными тейками

и это, попробую Евру купить с со стопом 10 п.


Евро правильно, а у киви какое там матожидание было если ты даже не знал куда стоп воткнуть и не поставил его)

Не видишь куда поставить приемлемый для себя стоп - не лезь в сделку. 

 

Пусть будет на удачу

первая цель 8719

 
stranger:
Евро правильно, а у киви какое там матожидание было если ты даже не знал куда стоп воткнуть и не поставил его)

верно, палки предусматривают три входа

при образовании их, от уровня 50% и 161.8% коррекции

таким образом, ТР 7623, а последний вход точно на 161.8 от  8029

Че не так?


 
Ilij:

верно, палки предусматривают три входа

при образовании их, от уровня 50% и 161.8% коррекции

таким образом, ТР 7623, а последний вход точно на 161.8 от  8029

Че не так?

Найди скрин с продажей киви 20-го и сам глянь)

Йена ночью сняла стоп и ушла. 

 
_new-rena:
итог ЕГО анализа - лок, т.е. ОН торгует и продажи и покупки, а это гемор и приводит к истощению
ну не так примитивно (не знаю поймёте вы или нет с черепашьими мозгами - динозаврики), вариант (как в пятницу) импульс откат при открытом селл открыл бай - на откате селл закрылся .... у ордеров есть ТП и СЛ - какой же это лок? (и это 1 вариант ещё 12 вариантов рассказывать?)
 
Ishim:
ну не так примитивно (не знаю поймёте вы или нет с черепашьими мозгами - динозаврики), вариант (как в пятницу) импульс откат при открытом селл открыл бай - на откате селл закрылся .... у ордеров есть ТП и СЛ - какой же это лок? (и это 1 вариант ещё 12 вариантов рассказывать?)

Учитель, давай как то проще, а то действительно, у нас то моск только процентов на 10 работает, не то что у тебя)))

Вот скажи конкретно - по какой цене ты купил бы или продал евро и где стоп ставил бы? 

[Удален]  
Ishim:
ну не так примитивно (не знаю поймёте вы или нет с черепашьими мозгами - динозаврики), вариант (как в пятницу) импульс откат при открытом селл открыл бай - на откате селл закрылся .... у ордеров есть ТП и СЛ - какой же это лок? (и это 1 вариант ещё 12 вариантов рассказывать?)
Ишим, не заморачивайся по одной паре разными направлениями. посмотри месяцы. тренды длятся от 2-х - 3-х месяцев до года и придумывать ничего не нужно больше. остается повыгоднее тренд сторговать и делов то....
1...221222223224225226227228229230231232233234235...871
Новый комментарий