FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 228
Дело в том, что у НЕГО шаловливые ручки бежат впереди моска, надо сначала наручники ему одеть, потом посадить за монитор, чтоб позырил, а через часик отпускать)))))
Покупай, чего скажем) Как это ты на прошлой неделе киви прямо в поддержку солил?
дожился со своими палками)
обыкновенное матожидание...
а оно мне шепчет за продажи с указанными тейками
и это, попробую Евру купить с со стопом 10 п.
считай что сработал (2п спред и 8 в подарок куклу)
ладно, у меня продано в полночь. спасибо заранее
Евро правильно, а у киви какое там матожидание было если ты даже не знал куда стоп воткнуть и не поставил его)
Не видишь куда поставить приемлемый для себя стоп - не лезь в сделку.
Пусть будет на удачу
первая цель 8719
Евро правильно, а у киви какое там матожидание было если ты даже не знал куда стоп воткнуть и не поставил его)
верно, палки предусматривают три входа
при образовании их, от уровня 50% и 161.8% коррекции
таким образом, ТР 7623, а последний вход точно на 161.8 от 8029
Че не так?
Найди скрин с продажей киви 20-го и сам глянь)
Йена ночью сняла стоп и ушла.
итог ЕГО анализа - лок, т.е. ОН торгует и продажи и покупки, а это гемор и приводит к истощению
ну не так примитивно (не знаю поймёте вы или нет с черепашьими мозгами - динозаврики), вариант (как в пятницу) импульс откат при открытом селл открыл бай - на откате селл закрылся .... у ордеров есть ТП и СЛ - какой же это лок? (и это 1 вариант ещё 12 вариантов рассказывать?)
Учитель, давай как то проще, а то действительно, у нас то моск только процентов на 10 работает, не то что у тебя)))
Вот скажи конкретно - по какой цене ты купил бы или продал евро и где стоп ставил бы?
ну не так примитивно (не знаю поймёте вы или нет с черепашьими мозгами - динозаврики), вариант (как в пятницу) импульс откат при открытом селл открыл бай - на откате селл закрылся .... у ордеров есть ТП и СЛ - какой же это лок? (и это 1 вариант ещё 12 вариантов рассказывать?)