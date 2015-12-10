FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 619

_new-rena:

и не надо рисовать - смысла нет.

Очень сильное заблуждение ))) Когда прорисовываешь стратегию замечаешь очень многое, что скрыто от замыленого глаза )))
artikul:
Очень сильное заблуждение ))) Когда прорисовываешь стратегию замечаешь очень многое, что скрыто от замыленого глаза )))

это когда начинаешь. если норм - лучше уже не смотреть и нечо будет показывать)))

еврочиф рюмашку нарисовал.

всем пока!

 
artikul:
Очень сильное заблуждение ))) Когда прорисовываешь стратегию замечаешь очень многое, что скрыто от замыленого глаза )))

от это правильно, когда разрисовал и расписал, то самому понятнее)

Без фанатизма, конечно, не так как ОН) 

 
_new-rena:

со стрелкой - правильно, поздновато правда у тебя уровень определился, могло уже сегодня к красным убежать, потому и поинтересовался я у Стренжа вчера, думал может смысл есть с нинзи инфу пощупать и там тихо было.

уровней у тебя слишком много. вообщем поприкидывай....

все хорошо, не понятно только, в какую сторону открывать? 

как продавать, как покупать? 

 
Brent подешевела до до $61,7 http://vedomosti.ru/~igz 
 
IRIP:

все хорошо, не понятно только, в какую сторону открывать? 

как продавать, как покупать? 

Ну да, нарисовать уровни это даже не полдела. Поэтому у себя и разделил бай и селл зоны.

А по фунту 58 и 59, никак больше. 

https://www.mql5.com/ru/articles/1284

pako:
чет они у тебя на пивоты похожи сильно

Никакой взимосвязи. Хотя об этом сходстве ты не первый говоришь)

Ссылку ты хорошую кинул. 

дошкрябает сегодня до тп? п'ятницо

 

 
pako:

дошкрябает сегодня до тп? п'ятницо

 

стопудово:


