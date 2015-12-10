FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 619
и не надо рисовать - смысла нет.
Очень сильное заблуждение ))) Когда прорисовываешь стратегию замечаешь очень многое, что скрыто от замыленого глаза )))
это когда начинаешь. если норм - лучше уже не смотреть и нечо будет показывать)))
еврочиф рюмашку нарисовал.
всем пока!
от это правильно, когда разрисовал и расписал, то самому понятнее)
Без фанатизма, конечно, не так как ОН)
со стрелкой - правильно, поздновато правда у тебя уровень определился, могло уже сегодня к красным убежать, потому и поинтересовался я у Стренжа вчера, думал может смысл есть с нинзи инфу пощупать и там тихо было.
уровней у тебя слишком много. вообщем поприкидывай....
все хорошо, не понятно только, в какую сторону открывать?
как продавать, как покупать?
Ну да, нарисовать уровни это даже не полдела. Поэтому у себя и разделил бай и селл зоны.
А по фунту 58 и 59, никак больше.
https://www.mql5.com/ru/articles/1284
чет они у тебя на пивоты похожи сильно
Никакой взимосвязи. Хотя об этом сходстве ты не первый говоришь)
Ссылку ты хорошую кинул.
дошкрябает сегодня до тп? п'ятницо
дошкрябает сегодня до тп? п'ятницо
стопудово: