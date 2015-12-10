FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 440

stranger:
Зачем утром, я час назад купил и никуда не опоздал)
ты задним умом богат ))) (считай миллионэр - если бы не демо)
 
Ilij:

он пока про тех, кто в Грозном в засаде...

вот лимит на продажу фунта:


Ты на 5649 обрати внимание.
 
Ishim:
Так да, Учитель 

Если бы демо, то я лепил бы сделки как ты - где и когда попало) 

А так скромно прикупил на 2316 со стопом 22пп и сижу  

 
stranger:
Ты на 5649 обрати внимание.

КУКЛ: картина мышкой...


 
stranger:

Так да, Учитель 

Если бы демо, то я лепил бы сделки как ты - где и когда попало) 

А так скромно прикупил на 2316 со стопом 22пп и сижу  

так по енке не демо )))) и стоп 20 пп. ))))) , а по евре и на реале стопы минимум 100пп. будут ))))
мне интересно - будет ли седня вчерашняя цена на закрытие по рублику?
 
Ishim:
Ishim:
Стоп в 100 пунктов - это новое направление в самогипнозе? )))
Ishim:
по енке то считай бу уже врядли получится
 
_new-rena:
мне интересно - будет ли седня вчерашняя цена на закрытие по рублику?
вот прикопались к рублю! только сейчас ВВП сказал - кто спекулирует рублём МЫ знаем! и инструменты есть.....
