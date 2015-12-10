FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 440
Зачем утром, я час назад купил и никуда не опоздал)
он пока про тех, кто в Грозном в засаде...
вот лимит на продажу фунта:
ты задним умом богат ))) (считай миллионэр - если бы не демо)
Так да, Учитель
Если бы демо, то я лепил бы сделки как ты - где и когда попало)
А так скромно прикупил на 2316 со стопом 22пп и сижу
Ты на 5649 обрати внимание.
КУКЛ: картина мышкой...
так по енке не демо )))) и стоп 20 пп. ))))) , а по евре и на реале стопы минимум 100пп. будут ))))
мне интересно - будет ли седня вчерашняя цена на закрытие по рублику?