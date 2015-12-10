FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 721
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, пошел по дерёвне прошвырнуться)
правота! скоро будет...
а вот левота евра отработала почти
Кодировка валют СМЕ
я раньше смотрел много пар (16 постоянно) скажу тебе свечки везде одинаковые, характер у каждой пары индивидуальный, НО но сосредоточившись на минимуме (у мну 3 пары - меньше нельзя , а то бы одну оставил) разовьёшь интуицию! (если всё время смотреть одно и то же - что то произойдёт! опять же не попав на ленту Мёбиуса)
я раньше смотрел много пар (16 постоянно) скажу тебе свечки везде одинаковые, характер у каждой пары индивидуальный, НО но сосредоточившись на минимуме (у мну 3 пары - меньше нельзя , а то бы одну оставил) разовьёшь интуицию! (если всё время смотреть одно и то же - что то произойдёт! опять же не попав на ленту Мёбиуса)
кто эти три крепыша?
Ладно, пошел по дерёвне прошвырнуться)
stranger:
Кодировка валют СМЕ
Кхм. Нихрена себе сходил за картохой.
Если долго смотреть в бездну_бездна начнёт смотреть на Тебя.
почему бездна (не усугубляйте), любой предмет - в практике называется концентрация. (объяснение многословное и непонятное по факту - твоя энергия (зрительная - то же оттуда - человек 80% энергии тратит на зрение) потечёт и обратно от предмета к глазам - эффект ты будешь от предмета видеть себя смотрящего, как то так...)