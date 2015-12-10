FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 721

Новый комментарий
 
stranger:
Ладно, пошел по дерёвне прошвырнуться)
ружжо! тфу ты )))), калаша не забудь !
 
Ilij:

правота! скоро будет...

а вот левота евра отработала почти

я раньше смотрел много пар (16 постоянно) скажу тебе свечки везде одинаковые, характер у каждой пары индивидуальный, НО но сосредоточившись на минимуме (у мну 3 пары - меньше нельзя , а то бы одну оставил) разовьёшь интуицию! (если всё время смотреть одно и то же - что то произойдёт! опять же не попав на ленту Мёбиуса)
 

Кодировка валют СМЕ

 

 

 

 
Ishim:
я раньше смотрел много пар (16 постоянно) скажу тебе свечки везде одинаковые, характер у каждой пары индивидуальный, НО но сосредоточившись на минимуме (у мну 3 пары - меньше нельзя , а то бы одну оставил) разовьёшь интуицию! (если всё время смотреть одно и то же - что то произойдёт! опять же не попав на ленту Мёбиуса)
Если долго смотреть в бездну_бездна начнёт смотреть на Тебя.
 
Ishim:
я раньше смотрел много пар (16 постоянно) скажу тебе свечки везде одинаковые, характер у каждой пары индивидуальный, НО но сосредоточившись на минимуме (у мну 3 пары - меньше нельзя , а то бы одну оставил) разовьёшь интуицию! (если всё время смотреть одно и то же - что то произойдёт! опять же не попав на ленту Мёбиуса)
кто эти три крепыша?
 
Ilij:
кто эти три крепыша?
зачем тебе )))) евра есть ))))))))
 
stranger:
Ладно, пошел по дерёвне прошвырнуться)


stranger:

Кодировка валют СМЕ

Кхм. Нихрена себе сходил за картохой.
 
Silent:

Кхм. Нихрена себе сходил за картохой.
Да у Квинто на болотах рядом с мешком картошки валялось...
 
gnawingmarket:
Если долго смотреть в бездну_бездна начнёт смотреть на Тебя.
почему бездна (не усугубляйте), любой предмет - в практике называется концентрация. (объяснение многословное и непонятное по факту - твоя энергия (зрительная - то же оттуда - человек 80% энергии тратит на зрение) потечёт и обратно от предмета к глазам - эффект ты будешь от предмета видеть себя смотрящего, как то так...)
 
Ishim:
почему бездна (не усугубляйте), любой предмет - в практике называется концентрация. (объяснение многословное и непонятное по факту - твоя энергия (зрительная - то же оттуда - человек 80% энергии тратит на зрение) потечёт и обратно от предмета к глазам - эффект ты будешь от предмета видеть себя смотрящего, как то так...)
                      
1...714715716717718719720721722723724725726727728...871
Новый комментарий