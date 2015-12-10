FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 226
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
КД - это вообще лучшее, что может быть. Особенно кластеры и М5 - идеальное сочетание.
жжете сударь)))) ниндзя + LT или ACME самое то
Как по мне, то кроме Jigsaw+ниндзя или х-трейдера больше ничего и не надо.
жжете сударь)))) ниндзя + LT или ACME самое то
Как по мне, то кроме Jigsaw+ниндзя или х-трейдера больше ничего и не надо.
каждому - свое.
я вообще люблю чистый график )
Юзал все это, нефига не читаемо, а когда надо совместить с графиком, тфу.
Так смысл то в том, что читать то там нефиг)
отложка на 1,2454 продай или прям сейчас )))
Блин..Я же завязал с прогнозами...
Спасибо !
+
прога та же, но всегда должно быть шо та в запасе ))) скора напишем используя последние предложения )))
Привет
Когда то себе делал три индюка. Один из них можно попробовать чуток допилить для неделек
Всем привет!
Что за ауди скажем?
Всем привет!
Что за ауди скажем?
ауди отдыхет. продажа закончилась ночью
покупка - на удачу, как повезёт.
Всем привет!
Что за ауди скажем?
Покупай, чего скажем) Как это ты на прошлой неделе киви прямо в поддержку солил?
дожился со своими палками)
Всем привет!
Что за ауди скажем?
СтоИт капкан, buylimit 8550.
aud лучше солить конечно. Но в этом месте грех не купить. Стоп маленький. Почему нет?
СтоИт капкан, buylimit 8550