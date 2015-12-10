FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 226

Новый комментарий
 
lactone:
КД - это вообще лучшее, что может быть. Особенно кластеры и М5 - идеальное сочетание. 

жжете сударь)))) ниндзя + LT или ACME самое то

Как по мне, то кроме Jigsaw+ниндзя или х-трейдера больше ничего и не надо.

 
alex_r:

жжете сударь)))) ниндзя + LT или ACME самое то

Как по мне, то кроме Jigsaw+ниндзя или х-трейдера больше ничего и не надо.

каждому - свое. 

я вообще люблю чистый график )

 
GT788:
Юзал все это, нефига не читаемо, а когда надо совместить с графиком, тфу.

Так смысл то в том, что читать то там нефиг)

 

[Удален]  
tuma88:
отложка на 1,2454  продай  или  прям сейчас )))
Блин..Я  же завязал с  прогнозами...

Спасибо !

+

прога та же, но всегда должно быть шо та в запасе ))) скора напишем используя последние предложения )))

 
alex_r:

Привет

Когда то себе делал три индюка. Один из них можно попробовать чуток допилить для неделек

 

Привет, да картинку не могу найти, смысл в чем, настраиваешь в индикаторе "объем показывать не менее 100" допустим, при появлении этого или большего объема он просто рисует ценовую метку с цифрой объема на обычном свечном или баровом графике, все, больше ничего не надо.
 

Всем привет!

Что за ауди скажем?


[Удален]  
Ilij:

Всем привет!

Что за ауди скажем?

ауди отдыхет. продажа закончилась ночью

покупка - на удачу, как повезёт.

 
Ilij:

Всем привет!

Что за ауди скажем?


Покупай, чего скажем) Как это ты на прошлой неделе киви прямо в поддержку солил?

дожился со своими палками) 

 

 
Ilij:

Всем привет!

Что за ауди скажем?

СтоИт капкан, buylimit 8550.

aud лучше солить конечно. Но в этом месте грех не купить. Стоп маленький. Почему нет?

 
Bicus:
СтоИт капкан, buylimit 8550
Там поддержка основная на 8553, слишком шикарно было бы, продажу по нему закрыл, а стоп для покупки для меня слишком большой, 38 пип, будет откат, можно будет, но думаю не дадут.
1...219220221222223224225226227228229230231232233...871
Новый комментарий