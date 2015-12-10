FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 301
ЕЦБ: Настроения на финансовом рынке оптимистичны, но контрастируют со слабой экономикой -2-
(С продолжением)
ФРАНКФУРТ, 27 ноября. (Dow Jones). В четверг Европейский центральный банк выдал финансовой системе еврозоне справку, подтверждающую, что она здорова, как не была никогда с тех пор, как семь лет назад начался финансовый кризис. Вместе с тем ЕЦБ предупредил, что "в целом оптимистичные" настроения на финансовом рынке маскируют слабость экономики.
Системный стресс на рынках еврозоны "находится на минимальном уровне с начала финансового кризиса в 2007 году, несмотря на отдельные проявления турбулентности на финансовом рынке", сказано в выходящем два раза в год докладе ЕЦБ о финансовой стабильности.
ЕЦБ высоко оценил усилия банков, направленные на улучшение своих балансов.
Вместе с тем "в целом оптимистичные настроения на финансовом рынке контрастируют со слабостью, хрупкостью и неравномерностью восстановления экономики, несмотря на прогресс в деле ослабления уязвимости банков и государств", сказано в докладе ЕЦБ.
Сохраняются риски, связанные с низкой прибыльностью банков и любым разворотом направления поиска доходности на мировом рынке, предупредил ЕЦБ. Еще одним риском является несокращающаяся задолженность в условиях вялого роста экономики и неопределенностей, связанных с желанием властей стран-участниц проводить экономические и налогово-бюджетные реформы.
(Продолжение)
"Перспективы роста не слишком блестящие", - сказал вице-президент ЕЦБ Витор Констансиу на пресс-конференции.
По его словам, модельный анализ обычных облигаций европейских компаний не указывает на завышение оценки стоимости этих активов. На европейском рынке ценных бумаг "мы также не видим завышения оценки", сказал он. Вместе с тем на рынке есть некоторые признаки повышенного спроса на высокодоходные облигации и на выпускаемые банками конвертируемые облигации (CoCos).
Констансиу сказал, что, по его мнению, финансовые рынки смогут перенести любую волатильность, которая может стать следствием усиления ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США, хотя развивающиеся рынки могут оказаться более уязвимыми к последствиям повышения процентных ставок в США, которое, как ожидают аналитики, начнется в следующем году.
Центральные банки внесли свой вклад в снижение до крайне низких уровней ставок по государственным облигациям и многим ценным бумагам частного сектора, заставляя инвесторов стремиться к более высокодоходным активам. Центральные банки США, Великобритании, еврозоны и Японии держат ключевые ставки около нуля. Кроме того, Федеральная резервная система, Банк Англии и Банк Японии покупали государственные облигации в больших объемах, чтобы понизить долгосрочные процентные ставки. Эта программа известна как количественное смягчение.
ЕЦБ, который до последнего времени в основном сопротивлялся и не сворачивал на этот путь, недавно стал покупать обеспеченные активами ценные бумаги банков в рамках объявленных в сентябре программ. Выступая в среду, Констансиу просигнализировал о том, что ЕЦБ может рассмотреть вопрос о приобретении государственных облигаций в 1-м квартале 2015 года, если его руководители сочтут, что предпринимаемых в настоящее время мер недостаточно для увеличения баланса центрального банка и повышения инфляции.
Весьма мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ оправдана низкими темпами роста номинального ВВП, сказал Констансиу. Задача ЕЦБ - следить "не за ценами активов", а за ценами на товары и услуги, заметил он. В октябре годовая инфляция потребительских цен составила 0,4%, что намного ниже установленного ЕЦБ целевого уровня чуть ниже 2%.
Возможными рисками, связанными с активными мерами ЕЦБ, следует управлять при помощи механизмов регулирования, то есть макропруденциальной политики, сказал он.
-Автор Brian Blackstone; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
ЕВРОПА ЗДОРОВА ОКАЗЫВАЕТСЯ)))
часовые палки по луню
отработка пип в пип:
А у меня бай от 91,995 висит... как раз на том донышке
GBPJPY на изготовке, оочень перспективненько...
Держи уровни по луню
не, у меня сейчас евроена, фуй и кадчиф заряжены
жду ножички...
Илья, хороший ты парень, но хватаешь все что видишь)))
На первой стр. Азбуки написано, "Не суетиться и не ссать")
На фунт глянь
выше все обосновано...
матожидание, понимаешь
а вот учебный план по еврофунту:
выше все обосновано...
Канал там есть восходящий-может правильно висит. У Тебя бай,у Меня выше сел-это называется "парный трейдингбля!".
Только зачем искать поддежки вверху торгового диапазона?