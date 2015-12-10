FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 800
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все пофиксились? )))
не знаю. я смотрел только цифры итоговые, т.к. направление у всех было изначально одинаковое - бай. пары в списке сортировались по профиту. через некоторое время они группировались по принципу, как я описал выше.
...
возможно свечки разные потому, что волотильность разная, стоимость пункта, спред и прочее - тоже влияет.
Объем разный, я так думаю. Поэтому и вес разный в движении.
Нет, профессор) Троллишь?))))
Все пофиксились? )))
Все пофиксились? )))
остались совсем маляськи=)
По йене что думаешь? А то Миф тут 140 грозился.
неоднократно))) и дальше торгую