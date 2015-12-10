FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 800

Все пофиксились? )))
 
artikul:
Нет, профессор) Троллишь?))))
 
_new-rena:
не знаю. я смотрел только цифры итоговые, т.к. направление у всех было изначально одинаковое - бай. пары в списке сортировались по профиту. через некоторое время они группировались по принципу, как я описал выше.
Вот и я не знаю. Всё параллельно/перпендикулярно, а направление по итогу своё.
 
_new-rena:

...

возможно свечки разные потому, что волотильность разная, стоимость пункта, спред и прочее - тоже влияет.

Объем разный, я так думаю. Поэтому и вес разный в движении.
[Удален]  
Silent:
это безусловно одна из причин
 
stranger:
Чуть-чуть )))
[Удален]  
artikul:
неоднократно))) и дальше торгую
[Удален]  
artikul:
остались совсем маляськи=)

 

 
stranger:
По йене что думаешь? А то Миф тут 140 грозился.
Сашь, нет мысли. три лота куплены на закрытом счете, пароль - в деревне. закроется сам 27-го .  смотреть с февраля начну. 
 
_new-rena:
неоднократно))) и дальше торгую
Спасибо )))
