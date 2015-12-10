FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 427

stranger:
Можешь не переживать - дойдет, еще один будет)))
стоп там 10 пп. иии не надо...
 
Ishim:
стоп там 10 пп. иии не надо...
Зачем тебе тот стоп))))) А джипы вывешивать это круто, траву Эмка присылает?))))
Ishim:
да без тебя тут вапще тоска, ну как тебя ещё вытащить. не обижайся, плиз. прими как шутку и выбрось, ну куда пожелаешь и как - тоже

щас, может быть через пару минут миллионэром на байке этой станешь, никто ж не знает

 
Шаман, а евро позже купить нельзя, обязательно посреди поля?)))))))
 
_new-rena:

Демомиллионером)))) Плоссер ихний муйню морозить начал)))) А рубль как прикольно буксует))))
stranger:
Демомиллионером)))) Плоссер ихний муйню морозить начал))))
похоже на то. всё замёрзло и не иначе как навечно
stranger:
Демомиллионером)))) Плоссер ихний муйню морозить начал)))) А рубль как прикольно буксует))))

я чо заметил... вчерашний график цб отрабатывает... правда проверка ещё треба...

денюжку то есчо в понедельник кинули на поддержку, если чо

 
_new-rena:

там демо, тестинг (вы чо дебилы?)
 
_new-rena:

Видишь как его ниже 5270 не пускают?)))
 
Ishim:
там демо, тестинг (вы чо дебилы?)
Да, Учитель 
