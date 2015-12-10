FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 427
Можешь не переживать - дойдет, еще один будет)))
стоп там 10 пп. иии не надо...
стоп там 10 пп. иии не надо...
Демомиллионером)))) Плоссер ихний муйню морозить начал))))
Демомиллионером)))) Плоссер ихний муйню морозить начал)))) А рубль как прикольно буксует))))
я чо заметил... вчерашний график цб отрабатывает... правда проверка ещё треба...
денюжку то есчо в понедельник кинули на поддержку, если чо
там демо, тестинг (вы чо дебилы?)