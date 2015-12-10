FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 221

Ishim:
новая тс - миннимум год на демо (с 1 декабря будем начинать), потом 2 года на мини лотах, Н1 н4 вполне за 3 года можно тестануть.

на похороны как раз))))

новая тс и сразу на микро-реал - самый лучший путь. демо исключено !!!!

иначе тс будет работать в итоге на кукла.

stranger:
В личке все, там для Нинзи. Индюки не секретные, я их тут выкладывал, просто неудобные, лучше смотреть объем на нормальном свечном графике и тот объем, который тебя интересует по данному инструменту, а не кучу ненужной информации как на кластерных чартах.
естественно. сделаю
 
stranger:
Стрендж что про еньку думаешь? Коррекцией там не? )))
 
Sdimm:
Стрендж что про еньку думаешь? Коррекцией там не? )))
А на ней разве по дневке смотреть и то вынесло на прошлой неделе. Кусок там жирный, но колется)))
 
Ishim:

вот сделочка долгосрочная на инсте - как зафиксю - будет на мини лоты ))))))))0 

Ты че нас позоришь то?))) Постоянно...
Ishim:

ок. кстати даже советника писать нужно сразу на реале 

ок. кстати даже советника писать нужно сразу на реале
 
stranger:
Ты че нас позоришь то?))) Постоянно...
чо убрать?
 
Ishim:
чо убрать?
Убрать. Напиши - открыл вот там лотов с полтинник у какого то вменяемого брокера, а то я на инсте, ты же пример для подражания!!!!! 
 
stranger:
Убрать. Напиши - открыл вот там лотов с полтинник у какого то вменяемого брокера, а то я на инсте, ты же пример для подражания!!!!! 

вот еврой торговал на микро! где то после 130 сделки со стопами. 1,3 года - есть статистика - не на пустом месте начинать. (убрал совсем)

 
Ishim:

1...214215216217218219220221222223224225226227228...871

