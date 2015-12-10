FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 221
новая тс - миннимум год на демо (с 1 декабря будем начинать), потом 2 года на мини лотах, Н1 н4 вполне за 3 года можно тестануть.
на похороны как раз))))
новая тс и сразу на микро-реал - самый лучший путь. демо исключено !!!!
иначе тс будет работать в итоге на кукла.
В личке все, там для Нинзи. Индюки не секретные, я их тут выкладывал, просто неудобные, лучше смотреть объем на нормальном свечном графике и тот объем, который тебя интересует по данному инструменту, а не кучу ненужной информации как на кластерных чартах.
Стрендж что про еньку думаешь? Коррекцией там не? )))
вот сделочка долгосрочная на инсте - как зафиксю - будет на мини лоты ))))))))0
вот сделочка долгосрочная на инсте - как зафиксю - будет на мини лоты ))))))))0
Ты че нас позоришь то?))) Постоянно...
чо убрать?
Убрать. Напиши - открыл вот там лотов с полтинник у какого то вменяемого брокера, а то я на инсте, ты же пример для подражания!!!!!
вот еврой торговал на микро! где то после 130 сделки со стопами. 1,3 года - есть статистика - не на пустом месте начинать. (убрал совсем)
