FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 431
Интересно, Зорич селлимит на 1215 по золоту ставил?)
да не ... всё было прозаичней... :-)))
yt ecgtdf.... э-э-э... не успеваю читать... нифига не осилил весь день... :-))) и найти ничего не найдешь, на старом удобней было, но там нас не любят... :-)))
на рубь сам купился, ну и ладно
хз, у меня бы не зацепило - 1214,92 хай. Да и то по аску бы не открылась в любом случае
а я по золоту в продажи - ни-ни))оунли бай
Около 2660
Значит точно не вверх по еврочке до 15 декабря ;-) пока контракт не закончится.
спасибо !
Бид, продажи по биду. У меня был 1215 ровно.
нет. Там просто как лотерея - что монету бросать. Только еще комиссию платишь. Если фартовый - то можешь пробовать.
А желающих разобраться и на этом заработать поняв что и как - полягло слилось больше, чем где-либо.
Или тестировать от 2350 (2365 бывшая поддержка Стренжа, теперь сопротивление) , или не доходя.
Спасибо !