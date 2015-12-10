FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 431

stranger:
Интересно, Зорич селлимит на 1215 по золоту ставил?)

   да не ... всё было прозаичней... :-)))

    

 

yt ecgtdf.... э-э-э... не успеваю читать... нифига не осилил весь день... :-))) и найти ничего не найдешь, на старом удобней было, но там нас не любят... :-)))

на рубь сам купился, ну и ладно

 

 
lactone:

хз, у меня бы не зацепило - 1214,92 хай. Да и то по аску бы не открылась в любом случае

а я по золоту в продажи - ни-ни))оунли бай 

Бид, продажи по биду. У меня был 1215 ровно.
 

тоесть на опционах, та же самая байда, что и на МТ? 

могут корректировать "закрытия"? 

 
IRIP:

Природу не надуришь)))
 
zoritch:

yt ecgtdf.... э-э-э... не успеваю читать... нифига не осилил весь день... :-))) и найти ничего не найдешь, на старом удобней было, но там нас не любят... :-)))

на рубь сам купился, ну и ладно

 

Без тебя?))))))
 
stranger:
Около 2660
ясно.
Значит  точно  не вверх по еврочке до 15 декабря  ;-) пока  контракт  не закончится.

спасибо !
 
stranger:
Бид, продажи по биду. У меня был 1215 ровно.
та я их названия путаю. Все равно у меня чуть-чуть до 1215 не дотянуло
 
нет. Там просто как лотерея - что монету бросать. Только еще комиссию платишь. Если фартовый - то можешь пробовать.

А желающих разобраться и на этом заработать поняв что и как - полягло слилось больше, чем где-либо. 

 
вы будете смеяться,  но  Еврочка снова  вниз сигналит
Или  тестировать от 2350  (2365 бывшая поддержка Стренжа,  теперь сопротивление) ,  или не доходя.

Спасибо !
