FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 718

stranger:
Мы с тобой здесь не вдвоем остались? Два старых придурка)))
слушайте Товарищ! мы с Вами на бруденшавт не пили. (ждёте свой трамвай и ждите спокойно!)
 
stranger:

Ёпт, не, рано тебе на место Учителя... пусть еще пошарится)

Я понимаю селл закрыл, зарубил убытки, но бай то зачем?????? 

ТР по входу

ловите Ену вниз, как и Луня

 
Ishim:
stranger:
вон! лови футболиста - побеседуешь. (а то убежит к чужим воротам)
 
Ishim:
вот так всегда - на стопе разворот (((( (и тебя видят...)
какие стопы, руками закрыл, вниз ловите надолго...
 
Ilij:
я про селл написал (((  (и почему надолго - там конкретная цель )
 
Ilij:
Илья, забирай ЕГО себе в ученики, уже и склероз у негопрогрессирует)))

Говорил ему, если сидишь, то зачем тебе стоп, тем боле на таком бурном рынке как сегодня))) 

 
Ishim:
А он тебе про стоп) А если ты его поставил, то лоу на 2246, чего ты его выше тычешь?)

Ну, ничего, не переживай, Кукл тебя скинул и сейчас рвонет))) 

 
stranger:

про стоп ноу коммент, вот ТП про подозрении (на энурез) могу крыть руками, ногами и даже носом.
 
stranger:
А он тебе про стоп) А если ты его поставил, то лоу на 2246, чего ты его выше тычешь?)
я там про долл/йена написал, а по евре это лоу никакой роли не сыграет (до него не дойдёт)
