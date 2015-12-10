FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 718
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы с тобой здесь не вдвоем остались? Два старых придурка)))
Ёпт, не, рано тебе на место Учителя... пусть еще пошарится)
Я понимаю селл закрыл, зарубил убытки, но бай то зачем??????
ТР по входу
ловите Ену вниз, как и Луня
слушайте Товарищ! мы с Вами на бруденшавт не пили. (ждёте свой трамвай и ждите спокойно!)
вот так всегда - на стопе разворот (((( (и тебя видят...)
какие стопы, руками закрыл, вниз ловите надолго...
какие стопы, руками закрыл, вниз ловите надолго...
Илья, забирай ЕГО себе в ученики, уже и склероз у негопрогрессирует)))
Говорил ему, если сидишь, то зачем тебе стоп, тем боле на таком бурном рынке как сегодня)))
я про селл написал (((
А он тебе про стоп) А если ты его поставил, то лоу на 2246, чего ты его выше тычешь?)
Ну, ничего, не переживай, Кукл тебя скинул и сейчас рвонет)))
Илья, забирай ЕГО себе в ученики, уже и склероз у негопрогрессирует)))
Говорил ему, если сидишь, то зачем тебе стоп, тем боле на таком бурном рынке как сегодня)))
А он тебе про стоп) А если ты его поставил, то лоу на 2246, чего ты его выше тычешь?)